Hayırsever Muzaffer Altıntaş'ın Ardından

İnsanoğlu eserleri ile yaşar ve iz bırakıp, hayır dua alır.

Kendisini işine ve hayır hizmetlerine adayan bir isimdi, Muzaffer Amca...

Gebze’ye çok güzel İmam Hatip Okulu kazandırdı.

Vefat eden eşi için, muhteşem bir anaokulu yaptırdı.

Depremden sonra yıkıma terk edilen Sultan Orhan Camisi'ni tamir ettirdi.

30 yıllık hayalim dediği Gebze'ye, huzurevi yaptırmak için dernek kurmuştu...

Onun isteği ile bizde, dernek kurucusu olduk.

Korona vebası günlerinde, en çok mağdur olan yaşlıların haline üzülüyordu.

Sürekli çalışıyor, yazılar yazıyor, valiler ve belediye başkanlarının kapısını çalıyor, huzur evi yaptırıp, devlete bağışlamak için yer istiyordu.

En son Cimer üzerinden Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a mektup yazıp, yer istedi.

Cimer’e giden yazı Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni harekete geçirdi, bizzat konuyla ilgili vali yardımcısı görevlendirildi.

Muzaffer Amca, hastanede yaşam mücadelesi verirken, vali yardımcısı huzurevi için bir kaç yer önerdi.

Kendisi ile en son görüşmemiz duygusal oldu. Tedavi gördüğü hastaneden, görüntülü olarak beni bir kaç kez arayıp, huzurevi yerini sordu ve dernek olarak neden takip etmiyorsunuz diye kızdı.

Muzaffer Ağabey'in gözü açık gitti. Keşke, belediye başkanlarımız Galericiler Sitesi yeri için verdikleri önemi, huzurevi için de verselerdi.

Muzaffer Ağabey'in hayali olan huzurevi yapılacak ve huzurevinde onun adı yaşayacak. Muzaffer Ağabey, sen mezarında rahat uyu, nur içinde yat.

En büyük tesellim, kendisinden hayat dersi öğrendiğim ve örnek aldığım Muzaffer Ağabey'in belgeselini çekmiş olmak...

Muzaffer Ağabey ve Gebze Huzurevi'nin hikayesi belgeseli için cenazesinde çekim yaparak başladık.

Gerçekten, Muzaffer Altıntaş örnek bir hayırsever. Son 100 yılın canlı şahidi bir şahsiyet abidesi isimdi.

Cenazeye katılıp Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak canlı yayın yaptım. Cenaze namazını kılıp, dua ettim, tabutunu taşıdım.

Makam ve mekanın cennet olsun Muzaffer Ağabey, seni unutmayacağız...

Cenaze ile ilgili Gebze Gazetesi'nde yer alan haberler.

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Muzaffer Altıntaş Dualarla Uğurlandı

Gebzede yaptığı hayır hizmetleriyle tanınan hayırsever iş adamı Muzaffer Altıntaş, 2020 yılının son günü kılınan cenaze namazından sonra Gebze Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Covid-19 sonucu vefat eden Muzaffer Altıntaş, Gebze Mezarlığı'nda pandemi önlemlerine uygun kalabalık bir cemaat tarafından kılınan cenaze namazından sonra, çok sevdiği eşinin yanında toprağa verildi. Cenazeye birçok yetkili ve yöneticiler katıldı.

Koronavirüse bağlı rahatsızlık sonucu vefat eden, Gebzeli işadamı Muzaffer Altıntaş sevenlerinin duaları ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Muzaffer Altıntaş'ın Gebze Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Gebze Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Burak Uluköylü, Kocaeli eski milletvekili Eyüp Ayar, DP eski il başkanı Tahmiran Yıldırım, DYP eski ilçe başkanları Celalettin Kurt, Şenol Kurt ve Rüstem Keskin, Gebze Trabzonlular Dernek Başkanı Necdet Demirtaş, Trabzonlular Derneği eski başkanı Halil Aydın, meclis üyeleri, STK Başkanları ve çok sayıda seveni katıldı. Müftü Kılıçbay, namaz öncesi kısa bir konuşma yaparak hayırsever işadamı Muzaffer Altıntaş'a Allah'tan rahmet diledi. Pandemiye rağmen cenazeye katılımın fazla olması dolayısı ile katılımcılara sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Müftü Kılıçbay'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Muzaffer Altıntaş, Gebze'nin ilk şehidi Numan Dede ile depremde hayatını kaybeden Kocaeli eski milletvekili merhum Alaettin Kurt'un mezarının arasında kalan Altıntaş aile mezarlığında toprağa verildi.

Gebze Gazetesi Cenazeyi Canlı Yayınladı

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/402107511241693/?vh=e&extid=0&d=n

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/432922231181486/?vh=e&extid=0&d=n

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/401513934406954/?vh=e&extid=0&d=n

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/2881779645431326/?vh=e&extid=0&d=n

Gebze’ye çok önemli hizmetler yapan merhum Muzaffer Altıntaş'ın cenazesini Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak canlı yayınlayarak görevimizi yapmaya çalıştık.

Merhum Muzaffer Altıntaş ile ilgili, vefat ettiği 30 Aralık 2021 günü sosyal medya hesabımdan yaptığım paylaşımı birlikte okuyalım.

Başımız Sağolsun,

Korona vebasına bir kurban daha verdik.

Gebze'nin en renkli simalarından biriydi.

Tarihi Sultan Orhan Camisi'ni tamir ettirdi.

İmam Hatip Ortaokulu yaptırıp, devlete bağışladı.

Vefat eden eşi adına, Gebze'ye anaokulu yaptırdı.

İğne ile hayatını kazanıp, çalışıp, üretti.

Yaşlıların haline üzülüp, onlara sahip çıktı.

30 yıldır, huzur evi yapma hayali ile uğraştı.

Gebze Huzur Evi Yaptırma Derneği'ni kurdu.

Hayırsever, örnek iş insanı Muzaffer Altıntaş,

Korona vebasından 84 yaşında vefat etti.

Hastanede yatarken, sürekli huzur evi yerini sordu.

Muzaffer Altıntaş ile 6 ay önce çektiğimiz belgesel...

https://m.youtube.com/watch?v=OfEKGJaKVNM

https://m.youtube.com/watch?v=8gsa8gZcBng

Merhum Muzaffer Ağabey'i unutmayacağız...

Hayalini gerçekleştirip, huzur evini yaptıracağız.

Merhumun ruhu için, hep birlikte Fatiha okuyalım...

Muzaffer Ağabey, makamın cennet olsun.

Gebze'nin Büyük Kaybı

Korona vebası, Gebze'nin çok önemli bir değerini daha aramızdan aldı. Gebzeli hayırsever iş insanı Muzaffer Altıntaş, koronavirüs tedavisi gördüğü Tuzla Devlet Hastanesi'nde, bugün hayatını kaybetti.

Gebze’ye İmam Hatip Ortaokulu, anaokulu kazandıran Gebze'nin ilk camiilerinden Sultan Orhan Cami'sini, depremden sonra yıkılmasını önleyerek tamir ettirmişti.

30 yıllık hayali huzur evi yaptırmaktı

Muzaffer Altıntaş, son olarak bir grup Gebzeli arkadaşı ile Gebze Huzur Evi Yaptırma Derneği kurmuş, 30 yıldır hayalim dediği huzur evini yaptırıp, devlete bağışlayacaktı.

Muzaffer Altıntaş’ın vefatını, oğlu Turgut Altıntaş duyurdu ve cenazenin perşembe günü kaldırılacağını açıkladı.

Muzaffer Altıntaş Kimdir?

Dini ve milli anlamda hayır işleri yapmayı sürdürdü. O, sel ve heyelan felaketi yüzünden Trabzon’un Sürmene ilçesinden Maçka’ya göç eden ailenin çocuğu olarak Maçka’da dünyaya geldi. Muzaffer Altıntaş’ın dünyaya geldiği tarihte İkinci Dünya Savaşı yaşanıyordu. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na girmemiş ancak bütün sıkıntıları yaşamıştı. Muzaffer Altıntaş İkinci Dünya Savaşı, Türkiye’nin çok partili hayata geçişi, 1960 Darbesi ardından Menderes ve arkadaşlarının idam edilmesine şahit olmuş. Tarihe de canlı tanıklık eden bir isim. Özgürlük isteyen ve Türkiye’nin tam bağımsız olmadığı için hayatlarını ortaya koyan, Amerika donanmasına dur diyen 1968 kuşağı gençlerini tanımış, dünyanın yaşadığı iki kutuplu Soğuk Savaş dönemine şahitlik yapmış, 1971 Askeri Muhtırası, siyasi parti liderlerini görmüş, gençlerin 1970 ile 1980 arasında sağ ve sol diye ikiye ayrılıp birbirini öldürmelerine üzülmüş bir vatan sever. 1980 Darbesi, sıkı yönetim dönemi, Evren Paşa’lı yıllar, Özal dönemi, ekonomik kalkınma yılları Muzaffer Altıntaş için atılım yılları olmuş. Demirel dönemini yaşamış, 28 Şubat ve 15 Temmuz hain darbe girişimlerine canlı şahitlik yapmış, AK Parti’nin kuruluşundan günümüze kadar yaşanan olayları görmüş bir isim…Pandemi süresinde, Gebze’nin sembolü olan ve depremde büyük hasar gören Sultan Orhan Camisi’ni tamir ettiren, şimdide Gebze’ye huzur evi yapmak üzere harekete geçen, vefat eden eşi adına İmam Hatip Okulu ve kreş yaptırıp devlete bağışlayan örnek bir hayır sever…Muzaffer Altıntaş’ın kendi ağzından hayat hikayesini sizlerle paylaşıyoruz.

Muzaffer Altıntaş ile ilgili www.gebzegazetesi.com da yer alan haber...

http://www.gebzegazetesi.com/gundem/hayirsever-is-adami-muzaffer-altintas-hayatini-kaybetti-h34848.html