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HAYVAN HAKLARI İHLALİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

İzmit Belediyesi ekiplerince köpek katliamı yapıldığı yönünde 11 Aralık 2020 tarihinde çeşitli basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya araçlarında yer alan haberler...

HAYVAN HAKLARI İHLALİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

14 Aralık 2020 Pazartesi 17:40

İzmit Belediyesi ekiplerince köpek katliamı yapıldığı yönünde 11 Aralık 2020 tarihinde çeşitli basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya araçlarında yer alan haberler sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığımızca ve Valiliğimizce gerekli inceleme ve soruşturmalar ivedi bir şekilde başlatılmış olup, bahse konu olaya sebebiyet veren, kastı ve kusuru bulunan kişi ve kurumlarla ilgili adli ve idari işlemler titizlikle devam etmektedir.  

 

Can dostlarımızı hedef alan bu tür olayların bir daha meydana gelmemesini temenni ediyor, tüm hayvan severlerin acısını paylaşıyoruz. 

 

 

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. 

 

 
                                                                                                      KOCAELİ VALİLİĞİ 

 

 

 

 

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