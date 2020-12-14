HAYVAN HAKLARI İHLALİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

Can dostlarımızı hedef alan bu tür olayların bir daha meydana gelmemesini temenni ediyor, tüm hayvan severlerin acısını paylaşıyoruz.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
KOCAELİ VALİLİĞİ
İzmit Belediyesi ekiplerince köpek katliamı yapıldığı yönünde 11 Aralık 2020 tarihinde çeşitli basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya araçlarında yer alan haberler...
Can dostlarımızı hedef alan bu tür olayların bir daha meydana gelmemesini temenni ediyor, tüm hayvan severlerin acısını paylaşıyoruz.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
KOCAELİ VALİLİĞİ