Hazine ve Maliye Bakanlığı: Gıda Komitesi'nde fiyatlar ve 2021 beklentileri ele alındı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gıda Komitesi'nde gıda fiyat gelişmeleri, salgının gıda fiyatlarına etkisi, emtia fiyatları, 2021 beklentilerinin ele alındığını açıkladı.
AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gıda Komitesi'nde gıda fiyat gelişmeleri, salgının gıda fiyatlarına etkisi, emtia fiyatları, 2021 beklentilerinin ele alındığını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gıda Komitesi'nde gıda fiyat gelişmeleri, salgının gıda fiyatlarına etkisi, emtia fiyatları, 2021 beklentilerinin ele alındığını açıkladı.