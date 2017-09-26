Hazırlıklar Son Sürat Devam Ediyor

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, teşkilat il binasında basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. Başbakan Binali Yıldırım’ın İzmit ilçe kongresine katılacağını açıklayan Başkan Ceyhan, “12 ilçemizin 5 tanesinde kongrelerimizi tek listeli olarak tamamladık. 5 ilçe arasında devreden veya görevi devralan ve devam eden arkadaşlara şükranlarımı sunuyorum. Bu hafta kongrelerimizin yarısına geliyoruz. Cumartesi günü İzmit ilçe ve Çayırova olmak üzere 2 kongremiz var. Dünya siyasetinde çok önemli bir gelişme yaşanmadığı sürece Başbakanımız İzmit ilçe kongremize katılacak. İzmit merkez ilçe statüsünde katılarak bizlere onur verecek. Ali Bey ve Hasan Bey’le gerekli çalışmalarımızı devam ediyoruz” dedi.

PARTİ MİLLETİN PARTİSİDİR

Başkan Ceyhan, “Kongremizden sonra valiliğin ev sahipliğinde saat 13.30’da STK’ların da katılacağı bir program yapacağız. Başbakanımızın İbrahim başkanımıza taziye ziyareti olacak” dedi. Sözlerine devam eden Ceyhan, Kadın kolları ve gençlik kolları kongrelerimize devam ediyoruz. Kartepe ilçemizde 3 kadronun da tam anlamıyla yenilenmesiyle tamamladık. Kadın ve gençlik kollarımızda sosyal medya üzerinden davet de bulunduk. Biz istiyoruz ki AK Parti’de ne kadar siyaset yapmak isteyen varsa gelsin. Kara kutu olarak bir siyaset yapmak istemiyoruz. Parti milletin partisidir” diyerek il yönetiminden boşalan yerlere yedeklerden dahil olan 3 isimden sonra yönetimdeki görev dağılımını açıkladı.

ETLE TIRNAK GİBİYİZ

Dilovası’nda çıkan 2’nci listeyi değerlendiren Başkan Ceyhan, “Dilovası’nda da teşkilata üye olan bir isim liste verdi. Fakat AK Parti tüzüğü kapmasında kamuyla ilişiği olan kişilerin listesi kabul etmiyor. Önemsenecek ters bir durum olmamıştır” dedi. Kuzey Irak’daki referandum hakkında görüş veren Başkan Ceyhan, “Kuzey Irak’daki referandumla alakalı Türkiye’ye tek yekün takip etmekte. İktidar ve muhalefet konuya aynı pencereden bakıyor. Devletimiz Türkiye’nin güvenliğiyle alakalı her türlü önlemi düşünür. Kürt vatandaşlarımızı incitmeden söyleyebiliriz ki İsral ve Amerika bir kukla devlet yapmak istiyor. Biz kürt kardeşlerimizle etle tırnak gibiyiz” ifadelerini kullandı.

Yeni İl Yönetimi Üye Görevlendirmesi:

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Mehmet Uzunoğlu

Seçim İşler Başkanı: Ahmet Berberoğlu

Tanıtım ve Medya Başkanı: Yusuf Akın

Dış İlişkiler Başkanı: Ahmet Türkel

Sosyal İşler Başkanı: Orhan Faruk Barış

Yerel Yönetimler Başkanı: Hüseyin Kurt

Ekonomik İşler Başkanı: Adnan Turan

Halkla İlişkiler Başkanı: Emel Ceylan Balcıoğlu

Mali ve İdari İşler Başkanı: İshak Yıldırım

Arge Başkanı: İrfan Ayar

İnsan Hakları Başkanı: Arif Aküzüm

Çevre Şehir ve Kültür Başkanı: Veli Haldız

İl Sekreteri: Gülcan Kocabıyık