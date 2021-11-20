Hâcehan Döner, görkemli törenle açıldı

Halk Sağlığı, Tarım ve İnşaat alanlarında faaliyet gösteren Yıldıztekin Ailesi, Hacı Halil Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 29/A Gebze adresinde gerçekleşen Hâcehan Döner’i hizmete sokarak gıda sektörüne de adım attı.

Halk sağlığı, Tarım ve inşaat alanlarında faaliyet gösteren Yıldıztekin Ailesi bünyesindeki Entosav Şirketler Grubu, Entopest Çevre Sağlığı firmasının Genel Müdürü Olcay Yıldıztekin’in yönetiminde bugün gerçekleştirilen Hâcehan Döner’in açılışına, eski İçişleri eski Bakanı Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altunok, Ak Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Bölge Belediyeler Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Naci Yılmaz, Ak Parti Gebze İlçe Teşkilat Başkanı Recep Kaya, Ak Parti Darıca İlçe Teşkilat Başkanı Ufuk Acay, Ak Parti Oltu İlçe Başkanı Eftal Gülcü, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Ak Parti Kocaeli eski İl Başkanlarından Mahmut Civelek, Gebze eski Belediye Başkanlarından Adnan Köşker, Ak Parti Darıca İlçe Teşkilatı kurucularından Darıca Kent Konseyi Başkanı Orhan Pala, Darıca Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Sıddık Topal, Belediye Meclis Üyeleri, Yöresel Dernek Başkanları, STK Temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

OLCAY YILDIZTEKİN; ÇALIŞANLARIMIZLA HİZMET VERMEYE HAZIRIZ

Özdilek Kırbaç’ın sunuculuğunu yaptığı, Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay’ın yaptığı duayla gerçekleştirilen açılışta ilk konuşmayı yapan Yıldıztekin Ailesi Entosav Şirketler Grubu, Entopest Çevre Sağlığı firması Genel Müdürü, Hâcehan Döner’in yetkilisi Olcay Yıldıztekin, ağabeyi Gencay Yıldıztekin’in covid-19 hastalığı nedeniyle aralarında bulunamadığını belirterek,selamlarını iletti. Olcay Yıldıztekin, ‘’ Gebzemiz’de böyle bir mekan kurarak sizlere hizmet etmeye çalıştık. Burada 15 çalışanımız ,işletme sorumlumuz ve ustalarımızla hep birlikte sizlere hizmet etmeye çalışacağız. Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ederiz. Yıldıztekin Ailesi olarak hepinize saygı sevgi ve muhabbetlerimiz sunuyoruz’’ dedi.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ; HÂCEHAN DÖNER, GEBZE’YE DEĞER KATACAK

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise yaptığı konuşmasında, Hâcehan Döner’in Gebze’ye farkındalık anlamında değer katacak bir müesseseyi açtıklarını, Rabbin hayırlı kazançlar, helal kazançlar nasip etmesini dilediğini söyledi. İşyerinin kâr ederek hem kendileri, hem de ülkeye ekonomik katkı sunacaklarının temennisinde de bulunan başkan Büyükgöz, ‘’ Hâcehan Döner Gebzemiz’e hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.

KAYMAKAM GÜLER; BU GÜNLERDE YENİ MÜESSESELER AÇMAK ÇOK ÖNEMLİ

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler de yaptığı konuşmasında, açılışın müessese sahipleri ve Gebze’ye hayırlı olması dileklerinde bulunurken, kazandıklarını da hayırlı işlerde kullanmalarını temenni etti. Kaymakam Güler, bu günlerde müessseseler açmanın ve istihdam sağlamanın çok önemli olduğunu da dile getirerek, ‘’ Biliyorsunuz bir covid -19 süreci geçirdik, hâlâ etkileri devam ediyor, dolayısıyla yeni müessseseler açmak toplum için çok faydalı. Bu işyerimizin de Gebzemiz’e hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum’’ şeklinde konuştu.

MİLLETVEKİLİ ŞEKER; TÜRKİYE, AVRUPA ÜLKELERİNDEN DAHA İYİ

Ak Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’de konuşmasında, öncelikli olarak Yıldıztekin Ailesi’ni tebrik edip kutladığını ifade ederek, ülkemizi diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladıklarında çok çok iyi konumda olduklarını hatırlattı. Milletvekili İlyas Şeker, bütün dünyayı kasıp kavuran pandemi sürecine rağmen Türkiye’de üretimin ve istihdamın devam ettiğini, bir örneğinin de Hâcehan Döner isimli işyerinin açılışıyla yaşadıklarını kaydetti. Hükümetin de her türlü desteği esnafa verdiğini dile getiren Şeker, açılışını gerçekleştirdikleri Hâcehan Döner’in herkese hayırlı uğurlu olmasını ve sahiplerine bol kazançlar sağlamasını diledi.

MİLLETVEKİLİ ALTUNOK; HER AÇILAN ,İŞYERİ, KAPANAN BİR HAPİSHANEDİR

‘’Değerli Gebzeli hemşehrilerim’’ şeklinde konuşmasına başlayan İçişleri eski Bakalarından Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami AltUnok ise açılışta hep birlikte olmanın gururunu yaşadığını belirterek, açılan bir işyerini kapanan bir hapishane gibi yorumladığını, her açılan işyerinin bir kazanç kapısı olarak gördüğünü söyledi. Altunok, konuşmasının devamında, ‘’ Değerli hemşehrilerimin çok güzel bir müesssese açmalarından dolayı burada olmaktan mutluyuz. Bu gibi işyerlerinin açılmasına teşfik etmekte de hepimizin büyük sorumluluğu var, Allah hayırlı uğurlu etsin, Allah utandırmasın, Allah hep işyerlerinin açılmasını nasip etsin, kapanışlarını bizlere göstermesin ‘ dedi.

Konuşmaların ardından Gebze İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, kurdele kesiminden önce yaptığı duada, işyerinin hayırlara vesile olmasının ve sahiplerine bol kazançlar getirmesini diledi.

MESAJ VE ÇELENK GÖNDEREREK HAYIRLI OLSUN TEMENNİLERİNDE BULUNDULAR

Hâcehan Döner’in açılışına yoğun programları nedeniyle katılamayan eski Savunma Bakanlarından Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman hayırlı olsun temennilerinde bulunurken;

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler,Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Olfed Yönetim Kurulu, Uğurlu bahçe Özdilek ve Uğur Kırbaş, Dinçkan İş Sağlığı Hüseyin Kanaç, Mercan Oto, İşlek Ailesi, Ye İç Kebap ,Aktif Sandalye, Erkan Ayan, Örtaş Çelik, Sağlam Oğullar Taner Sağlam, Halk Bankası Gebze Şubesi, Vakıf Katılım Gebze Şubesi, Asir Doğalgaz, Süleyman Dağbaşı, Beşiroğlu Diş Sağlığı Metin Beşiroğlu, Entosav Halk Sağlığı, Av. Tunahan Cebeci, Birlik Restorant Yaşar Sayan, Gökfen Myt Adnan ve Evren Yıldıztekin, Kardeşler Makina Orhan ve Osman Pala, Vet. Hekim Coşkun Binici ,KuveytTürk Gebze Şubesi, Darıca kardeş Master, Etki Optik, Neslim Güngen Gebze şubesi, Sıla Mersin Tantuni, Erzurum Oltu Değirmen Köyü eşrafı çelenk göndererek hayırlı olsun temennilerinde bulundular.