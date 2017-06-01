Hedef Avrupa Şampiyonluğu

Kulüpler Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye şampiyonu olarak ülkemizi Kosova’da yapılacak olan Avrupa Kulüpler Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazanan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Büyük Bayan Kata Takımı, Kulüp Başkanı Mustafa Öztürk’le birlikte Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ı makamında ziyaret etti.