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Hedef Avrupa Şampiyonluğu

Kulüpler Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye şampiyonu olarak ülkemizi Kosova’da yapılacak olan Avrupa Kulüpler Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazanan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Büyük Bayan Kata Takımı, Kulüp Başkanı Mustafa Öztürk’le birlikte Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ı makamında ziyaret etti.

Hedef Avrupa Şampiyonluğu

01 Haziran 2017 Perşembe 10:34

Meryem Mazlum, Hatice Başkaya ve Ayca Düzgel’den oluşan Büyük Bayan Takım Kata takımı mayıs ayında Muğla’nın Fethiye ilçesinde yapılan ve 21 İl’den 59 Kulübün mücadele ettiği turnuvada Darıca’ya ilk Kulüpler Türkiye Şampiyonluğu’nu kazandırırken, 01-04 Haziran tarihlerinde Kosova’da yapılacak Avrupa Kulüpler Şampiyonası’na katılmaya hak kazanmıştı.

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