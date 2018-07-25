Hedef Gelecek Gençleri Endülüs’ü Gezdi

İlimle yükselen bir medeniyet olarak adlandırılan Endülüs’e ziyaret gerçekleştiren gençler, uzman tarihçi ve rehberler eşliğinde Endülüs’ten geriye kalan miras niteliğindeki eserleri ve bölgenin kültür altyapısını gezerek incelediler. Geçmişten geleceğe fikir köprüsü oluşturan gezide Endülüs hakkındaki tüm detayları rehberlerden öğrenen Hedef Gelecek gençleri, program çerçevesinde birçok noktayada ziyaret gerçekleştirdiler.

Gençler İçin Geçmişten Geleceğe Fikir Köprüsü

Çayırova Belediyesi’nin gençlik projesi Hedef Gelecek, Endülüs’e gitti. Endülüs’e yapılan yolculukta zerafetin tevazuyla birleştiği Elhamra Sarayı ve Endülüs’ten geriye kalan miras niteliğindeki eserleri gezen ve bilgilenen gençler, proje kapsamında Malaga, Ronda, Sevilla, Cordoba, Granada, Toledo ve Madrid şehirlerinide ziyaret etti.

Yaklaşık 800 Yıllık Endülüs İslam Medeniyeti

711-1492 yılları arasında İber Yarımadası’nda İslam Medeniyetlerinin hakimiyeti altında bulunan bölgeler olarak bilinen Endülüs, gençler için geçmişten geleceğe bir fikir köprüsü oldu. Gerçekleşen gezide her bölgenin tarihçesini uzman rehberler ve öğretim üyelerinden dinleyen gençler, gittikleri her yerde fotoğraf alarak gezilerini daha da anlamlı kıldılar. İslamiyet’in siyasi, askeri güç ve medeniyet bakımından Orta Çağ’da ulaştığı zirve ve insanlığın değer kaynağı olduğunu belirten rehberler, gençlerin sorularını da yanıtladı.

Müslümanlar İle İlimle Yükselen Bir Medeniyet

Bugün ki İspanya topraklarının tamamına yakınını kapsayan coğrafyada 711-1492 yılları arasında yaklaşık 800 yıl hüküm sürmüş olan İslam Medeniyetinin bugünlere kadar çok azı maalesef bırakılan eserlerini, izlerini takip eden, ziyaret eden Çayırova Belediyesi Hedef Gelecek projesi öğrencileri uzman rehberler ve akademisyenlerin anlatımıyla derin bilgi sahibi oldular. Ayrıca Endülüste kurulan Emevi Devleti zamanında bölgenin ilim ve bilim yuvası işlevi gördüğünü, Mimaride, Felsefede, Sanatta sergilenen yüksek seviye neticesinde estetik şehirlerin nasılda inşa edildiğini, yüzlerce cami, han, hamam ve benzeri yapının zamanımızdan 1000 yıl önce İslam Medeniyeti tarafından Avrupa’da hayata geçirildiğini gezerek, görerek yerinde uygulamalı olarak öğrendiler. Öğrencilerin gözlemlediği şeylerden birisi de yüzlerce yıl hüküm süren islam medeniyetlerinin binlerce eserinin yıllarca süren çabalarla nasıl da silindiği ve günümüzde bunlardan maalesef pek azının kaldığıydı.

Dünyanın En Büyük Kütüphaneleri Endülüs’te Yağmalandı

Hedef Gelecek öğrencileri bugünkü batı biliminin ve teknolojisinin temellerinin, Avrupa’da rönesansın kaynağının endülüs emevileri zamanındaki islam medeniyetine ait ilim adamlarına islam bilginlerine onların eserlerinin tercümelerine dayandığını Endülüs’te dünyanın en büyük kütüphanelerinin çoğunu yağmalandığını, yakılıp yıkıldığını bir kısmınında avrupa içlerine götürüldüğünü , bu cüzi kısmın bile, avrupada büyük bir ilerlemeye yol açtığını da bilgi dağarcıklarına eklediler.

Batı Karanlık Ortaçağı Yaşarken İslam Alemi Bilimde ve Sanatta Çığır Açtı

Ayrıca Avrupa'da ki islam medeniyetinin son 3 yüz yılında müslümanların iktidar mücadeleleri, taht kavgaları birlik ve beraberliklerinin bozulması ve benzeri sebeple nasıl da birbirlerine düştükleri ve 800 yıla yakın hüküm süren islam medeniyetlerinin dramatik şekilde Avrupa'dan silindiğini de tarihsel bilgilerle öğrendiler. İçine doğduğumuz islam medeniyetinin geçmişte neleri başardığı, batı karanlık ortaçağı yaşarken İslam aleminin Bilimde, Sanatta, tıpta felsefede ve benzeri her alanda zirvede olduğu altın çağı yaşadığında tarihsel bilgilerle öğrenen geleceğin lider gençleri geçmişte atalarının başardığı gibi yeniden her alanda en önde yer alan bir medeniyetin inşası ve ihyasına katkı sunmak amacıyla Çayırova Belediyesi Hedef Gelecek projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyorlar.

Hedef Gelecek Öğrencileri Tarihi ve Kültürü Yerinde Öğreniyorlar