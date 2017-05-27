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“Hedef Gelecek” Gençlik Projesi

Çayırova Belediyesi’nin gençlik projeleri içerisinde yerini alan “Hedef Gelecek” projesi öğrencileri ilk dönemin son seminerini Çayırova’da gerçekleştirdi.

'Hedef Gelecek” Gençlik Projesi

27 Mayıs 2017 Cumartesi 17:21

 
 İstanbul Medeniyet Üniversitesi İşbirliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nünün de katkılarıyla gerçekleştirilen “Hedef Gelecek”  gençlik projesi 3 yıl gibi kapsamlı bir süre içerisinde devam edecek. 6 dönem olarak belirlenen eğitim programı, ilk dönem gezi ve seminerlerini gerçekleştirerek başarılı bir şekilde sonlandı. 
“Hedef Gelecek”  Projesi Öğrencileri Kamp İçin Gün Sayıyor
Çayırova Belediyesi’nin 2016- 2017 eğitim- öğretim yılında hayata geçirdiği,“Hedef Gelecek” gençlik projesi titiz bir çalışmanın sonucunda seçilen 25 öğrenciyle ilk adımlarını atmıştı.  “Hedef Gelecek” projesiyle;  içinde bulunduğu yaşamın her noktasında okulunda, evinde, mahallesinde sosyal sorumluluk bilincine sahip, eğitim, kültür, sanat ve spor çalışmalarında her zaman aktif, öngörüsü yüksek, dinamik, hızlı karar alabilen, aldığı kararların arkasında durabilen ve liderlik vasfını taşıyabilecek gençlerin yetişmesini amaçlayan Çayırova Belediyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin uzman eğitim  kadrosunun yoğun çalışmaları neticesinde oluşturulan eğitim programıyla, bir hafta Medeniyet Üniversitesi, bir hafta Çayırova ve bir hafta da tarihi, kültürel gezilerle dolu dolu bir eğitim programını başarıyla tamamlamıştır. İlk dönemin son semineri ise Doç. Dr. Mehmet Lütfi Arslan ve Yrd. Doç. Dr Bilal Çankır tarafından Çayırova’da gerçekleştirildi. Hayat ve kariyer planlaması, hedef ve gelecek üzerine bir seminer gerçekleştiren “Hedef  Gelecek” öğrencileri, kişisel ve akademik gelişimlerini destekleyen programla özgüvenlerinin arttığının, potansiyellerinin, niteliklerinin, bakış açılarının değiştiğinin ve vizyonlarının genişlediğinin altını çizdi. Hem öğrenciler eğitim aldıkları hocalarına hem de bu imkanı onlara sunan Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci’ye teşekkürlerini ilettiler. İlk dönemi biten “Hedef Gelecek” projesi ufak bir aradan sonra kamp programıyla kaldığı yerden devam edecek. Hem eğlenip, hep öğrenip hem de gezecek olan katılımcılar, seçkin hocalar, uzman rehberler ve güvenli ortamlarda gerçekleştirecekleri eğitim kampı için gün sayıyor.
Demirci; “ Hedef Gelecek” Projesiyle Geleceğin Genç Liderlerini Yetiştiriyoruz
Tarihine, kökenine vakıf, ahlak ve maneviyatı sağlam, güçlü nesiller yetişsin istiyoruz diyerek sözlerine başlayan Demirci; “ Sanata ve spora hayatında yer veren, aynı zamanda dünyada neler olup bittiğiyle ilgili fikirleri olan, vatan millet bilincine sahip gençlerle medeniyetimizin yükselmesini arzuluyoruz. Okullarında farklı özellikleriyle öne çıkmış 25 lise ikinci sınıf öğrencisiyle yürütmekte olduğumuz projeyle, kişisel gelişim, liderlik eğitimleri, spor, yabancı dil, sosyal sorumluluk projeleri, sanat ve kültürel geziler, kamplar, üniversite ve saha çalışmaları, atölye çalışmaları ve benzeri programları içeren uzun vadeli “Hedef Gelecek”  ile  geleceğin genç liderlerini yetiştiriyoruz. Projeyle katkı sunduğumuz gençlerimizin en seçkin makamlarda, mevkilerde vatana millete faydalı, parmakla gösterilen bireyler olmasını temenni ediyoruz.” dedi.

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