İstanbul Medeniyet Üniversitesi İşbirliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nünün de katkılarıyla gerçekleştirilen “Hedef Gelecek” gençlik projesi 3 yıl gibi kapsamlı bir süre içerisinde devam edecek. 6 dönem olarak belirlenen eğitim programı, ilk dönem gezi ve seminerlerini gerçekleştirerek başarılı bir şekilde sonlandı.

“Hedef Gelecek” Projesi Öğrencileri Kamp İçin Gün Sayıyor

Çayırova Belediyesi’nin 2016- 2017 eğitim- öğretim yılında hayata geçirdiği,“Hedef Gelecek” gençlik projesi titiz bir çalışmanın sonucunda seçilen 25 öğrenciyle ilk adımlarını atmıştı. “Hedef Gelecek” projesiyle; içinde bulunduğu yaşamın her noktasında okulunda, evinde, mahallesinde sosyal sorumluluk bilincine sahip, eğitim, kültür, sanat ve spor çalışmalarında her zaman aktif, öngörüsü yüksek, dinamik, hızlı karar alabilen, aldığı kararların arkasında durabilen ve liderlik vasfını taşıyabilecek gençlerin yetişmesini amaçlayan Çayırova Belediyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin uzman eğitim kadrosunun yoğun çalışmaları neticesinde oluşturulan eğitim programıyla, bir hafta Medeniyet Üniversitesi, bir hafta Çayırova ve bir hafta da tarihi, kültürel gezilerle dolu dolu bir eğitim programını başarıyla tamamlamıştır. İlk dönemin son semineri ise Doç. Dr. Mehmet Lütfi Arslan ve Yrd. Doç. Dr Bilal Çankır tarafından Çayırova’da gerçekleştirildi. Hayat ve kariyer planlaması, hedef ve gelecek üzerine bir seminer gerçekleştiren “Hedef Gelecek” öğrencileri, kişisel ve akademik gelişimlerini destekleyen programla özgüvenlerinin arttığının, potansiyellerinin, niteliklerinin, bakış açılarının değiştiğinin ve vizyonlarının genişlediğinin altını çizdi. Hem öğrenciler eğitim aldıkları hocalarına hem de bu imkanı onlara sunan Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci’ye teşekkürlerini ilettiler. İlk dönemi biten “Hedef Gelecek” projesi ufak bir aradan sonra kamp programıyla kaldığı yerden devam edecek. Hem eğlenip, hep öğrenip hem de gezecek olan katılımcılar, seçkin hocalar, uzman rehberler ve güvenli ortamlarda gerçekleştirecekleri eğitim kampı için gün sayıyor.

Demirci; “ Hedef Gelecek” Projesiyle Geleceğin Genç Liderlerini Yetiştiriyoruz