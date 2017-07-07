“Hedef Gelecek” Öğrencileri Yaz Okulları’nda

3 yıl boyunca belediyenin uzman eğitim kadrosu bünyesinde ve işbirliği sağlanan eğitim kurumlarınca devam ettirilecek olan “Hedef Gelecek” Eğitim Projesi öğrencileri, Çayırova’da eğitim alan tüm lise ikinci sınıf öğrencilerinin arasından titiz bir çalışma sonrasında projeyle katılmaya hak kazanmıştı. Çayırova Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeyle her ay haftanın bir günü belediye bünyesindeki bilgievlerinde, bir hafta üst düzey eğitimlerin verildiği yerlerde ve bir hafta da programlanan tarih, kültür ve doğa gezileriyle sosyal, kültürel ve sportif alanda gelişimlerine katkı sağlanıyor. Eğitim kadrosu konusunda seçici davranan ve titiz bir çalışma yürüten belediye, tüm programlarını alanında uzman ve akademik düzeyde ilerlemiş eğitmenlerle hayata geçiriyor. Uzman rehberlerin eşlik ettiği gezi programlarıyla, çevre doğa ve tarih bilinci oluşturma adına adımlar atarken, uygulanan seminerler ve eğitimlerle de kendine güvenen, dışa dönük, vatan, millet bilinci oluşmuş, aile kavramının bilincine sahip, nereden geldiğini bilen tarihine kökenine vakıf, ahlak ve maneviyatı güçlü nesiller yetiştirmek adına çalışmalarına devam ediyor.

“ Hedef Gelecek” Öğrencileri Geleceğe Emin Adımlarla İlerlemeye Devam Ediyor

Çayırova Belediyesi’nin müstesna projeleri arasında yerini alan “Hedef Gelecek” Eğitim Projesi, okullarında farklı özellikleriyle ön plana çıkmış 25 lise ikinci sınıf öğrencisinin eğitim aldığı programla, kişisel gelişim, liderlik eğitimleri, spor yabancı dil, sosyal sorumluluk projeleri, sanat ve kültürel geziler, kamplar, üniversiteler ve saha çalışmaları, atölye çalışmaları gibi benzer programları içeriyor. Geçtiğimiz günlerde Çayırova Belediyesi ‘nin sürdürmüş olduğu görüşmeler neticesinde, Gebze Teknik Üniversitesi’yle işbirliği sağlanmış üniversitenin yaz okullarında yer almaları için özel bir program yapılmıştır. İlk derslerini bugün üniversitenin sürekli eğitim merkezinde alan “Hedef Gelecek” öğrencileri, üniversitenin uzman akademik kadrosundan bire bir dersler alarak hem eğlenecek hem de öğrenerek keyifli bir yaz geçirecek. Programın içinde yer alan bilim atölyesi çalışmaları, kodlama ve İngilizce eğitimleri ile faydalı bir yaz tatili geçirecek olan öğrencilerimiz, yaz programını da bir haftalık kamp programıyla tamamlayacak.