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Hedef sıfır atık!

Büyükşehir öncülüğünde toplanan ilçe belediyeler, atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlayarak depolama alanlarının ömrünü uzatacak.

Hedef sıfır atık!

11 Ağustos 2020 Salı 15:49

  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ilçe belediyeleriyle birlikte yapılan çalışmalarla kent genelinde sıfır atık uygulamasının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu kapsamda her ay düzenlenen Sıfır Atık Projesi Değerlendirme toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapıldı. Kocaeli’de hali hazırda Atık Getirme Merkezleri 6 ilçede bulunuyor. Kent halkının kaynağında ayırdıkları atıkları bırakabilecekleri Atık Getirme Merkezleri bu noktada önem kazanıyor. İl genelindeki bu merkezlerinin tüm ilçelere yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütülüyor.

 

FARKINDALIK OLUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR

Kamu kurum ve kuruluşlarından başlayarak alışveriş merkezleri, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sanayi tesisleri, oteller ve haneler gibi yerlerde atıkların kaynağında ayrılmasının yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması da çalışmanın önemli bir ayağını oluşturuyor. Sıfır atık yönetim sisteminde atıkların türlerine göre kaynağında ayrı toplanması kapsamında hacim olarak büyük mobilya, dal ve çim gibi atıkların değerlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalar, tekstil ve ilaç atıklarının ayrı toplanması çalışmaları hassasiyet ile sürdürülüyor. Bu konularda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları devam ettirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde yapılan Sıfır Atık Projesi toplantıları her ay düzenli olarak yapılıyor.

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