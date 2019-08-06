"Hedefimiz, büyük Türkiye, büyük Kocaeli"

“MİLLETİMİZİN DERDİYLE DERTLENİYORUZ”
Gümüşhane Dernekler Federasyonu’na nazik ziyaretleri için çok teşekkür eden Başkan Büyükakın, dernek faaliyetlerini kahvehane kültüründen çıkartmak isteyen STK’ları takdir ettiğini dile getirdi. GÜDEF Başkanı Süleyman Olgun’dan federasyonun geçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, gündemlerinin millete hizmet olduğunu vurgulayarak, “Büyükşehir Belediyesi olarak daima milletimizin derdiyle dertleniyoruz. STK’larımızın bu kapsamda bize sunacağı destek çok önemlidir. Derneklerimizle birlikte bizi biz yapan ülkemizin kadim değerlerine sahip çıkacağız” diye konuştu.
“STK’LARIMIZI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”
Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) Başkanı Süleyman Olgun’dan önümüzdeki dönemde Kocaeli’nde gerçekleştirecekleri organizasyonlar hakkında da bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Herkesin başkanı olarak kalbinde millet ve memleket sevdası olan, bu kente ne değer katabiliriz diyen sivil toplum kuruluşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki, demokrasimizin daha fazla güçlenmesi yerelden ve STK’ların ürettiği hizmetlerle başlar. Anadolu’muzun ve Kocaelilerimizin büyük irfanı ülkemizi güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacaktır” ifadelerini sarf etti. Birliktelik karşılıklı yapılan görüş alışverişiyle sona erdi.