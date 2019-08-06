Büyükakın, “Hedefimiz, büyük Türkiye, büyük Kocaeli’dir. Bunu başarmak için çok çalışıyoruz. Çünkü Kocaelilere sözümüz var” açıklamasını yaptı.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) Başkanı Süleyman Olgun ve yönetimini makamında konuk etti. Görüşmede sivil toplum kuruluşların kentlilik bilincine sunduğu katkının önemi vurgulanırken, kültür ve yardımlaşmanın yanı sıra gençlerin ülkemizin kadim değerlerine sahip çıkacak şekilde yetiştirilmesine de değinildi. Hayırlı hizmetlerin vatandaşlarla buluşmasında STK’ların öncülük yapmasının çok kıymetli olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, “Kocaeli, Türkiye' de yaşamak için tercih edilen ilk üç şehirden biri olacak. Bunu başarmak için çalışıyoruz. Çünkü vatandaşımıza sözümüz var” dedi.

“MİLLETİMİZİN DERDİYLE DERTLENİYORUZ”

Gümüşhane Dernekler Federasyonu’na nazik ziyaretleri için çok teşekkür eden Başkan Büyükakın, dernek faaliyetlerini kahvehane kültüründen çıkartmak isteyen STK’ları takdir ettiğini dile getirdi. GÜDEF Başkanı Süleyman Olgun’dan federasyonun geçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, gündemlerinin millete hizmet olduğunu vurgulayarak, “Büyükşehir Belediyesi olarak daima milletimizin derdiyle dertleniyoruz. STK’larımızın bu kapsamda bize sunacağı destek çok önemlidir. Derneklerimizle birlikte bizi biz yapan ülkemizin kadim değerlerine sahip çıkacağız” diye konuştu.

“STK’LARIMIZI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) Başkanı Süleyman Olgun’dan önümüzdeki dönemde Kocaeli’nde gerçekleştirecekleri organizasyonlar hakkında da bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Herkesin başkanı olarak kalbinde millet ve memleket sevdası olan, bu kente ne değer katabiliriz diyen sivil toplum kuruluşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki, demokrasimizin daha fazla güçlenmesi yerelden ve STK’ların ürettiği hizmetlerle başlar. Anadolu’muzun ve Kocaelilerimizin büyük irfanı ülkemizi güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacaktır” ifadelerini sarf etti. Birliktelik karşılıklı yapılan görüş alışverişiyle sona erdi.