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Heidi, Gebze'de Çocuklarla Buluşuyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında çocukların severek izledikleri Heidi’nin müzikali Kocaeli Fuarı ve Gebze Cumhuriyet Meydan’ında sahnelenecek.

Heidi, Gebze'de Çocuklarla Buluşuyor

09 Ağustos 2018 Perşembe 10:58

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Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 52. Yaz Etkinlikleri kapsamında 10 Ağustos Cuma Saat.21.00’da Heidi Müzikali Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi’nde, 11 Ağustos Cumartesi Saat 21.00’da Gebze Cumhuriyet Meydanı’nda ücretsiz olarak sahnelenecek.

MÜZİKLİ ÇOCUK OYUNU

Çocukların severek izlediği çizgi film karakteri Heidi, İsviçre Alplerinde dedesi, keçisi ve köpeği ile yaşayan, yürüyemeyen Clara‘ya dostluk elini uzatan, çoban Peter ile arkadaşlık eden şirin ve iyi kalpli kızdır. Müzikalde müzikler eşliğinde, rengârenk dekor ve giysilerle Gebze'li çocukların beğenisine sunulacak.

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HeidiKocaeliçocukGebzeGebze Gazetesi
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