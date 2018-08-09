Heidi, Gebze'de Çocuklarla Buluşuyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında çocukların severek izledikleri Heidi’nin müzikali Kocaeli Fuarı ve Gebze Cumhuriyet Meydan’ında sahnelenecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 52. Yaz Etkinlikleri kapsamında 10 Ağustos Cuma Saat.21.00’da Heidi Müzikali Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi’nde, 11 Ağustos Cumartesi Saat 21.00’da Gebze Cumhuriyet Meydanı’nda ücretsiz olarak sahnelenecek.





MÜZİKLİ ÇOCUK OYUNU