Çocukların severek izlediği çizgi film karakteri Heidi, İsviçre Alplerinde dedesi, keçisi ve köpeği ile yaşayan, yürüyemeyen Clara‘ya dostluk elini uzatan, çoban Peter ile arkadaşlık eden şirin ve iyi kalpli kızdır. Müzikalde müzikler eşliğinde, rengârenk dekor ve giysilerle Gebze'li çocukların beğenisine sunulacak.
Heidi, Gebze'de Çocuklarla Buluşuyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında çocukların severek izledikleri Heidi’nin müzikali Kocaeli Fuarı ve Gebze Cumhuriyet Meydan’ında sahnelenecek.
Çocukların severek izlediği çizgi film karakteri Heidi, İsviçre Alplerinde dedesi, keçisi ve köpeği ile yaşayan, yürüyemeyen Clara‘ya dostluk elini uzatan, çoban Peter ile arkadaşlık eden şirin ve iyi kalpli kızdır. Müzikalde müzikler eşliğinde, rengârenk dekor ve giysilerle Gebze'li çocukların beğenisine sunulacak.