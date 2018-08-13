Heidi Müzikali, Gebze'de Çocuklarla Buluştu

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında çocukların severek izledikleri Heidi’nin müzikali Kocaeli Fuarı ve Gebze Cumhuriyet Meydan’ında sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Heidi Müzikali Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi’nde ve Gebze Cumhuriyet Meydanı’nda ücretsiz olarak sahnelendi. Çocuklar neşeli müziklerle eğlendikleri müzikali, Heidi, dedesi ve arkadaşlarının maceralarını meraklı gözlerle izlediler.

MÜZİKLİ ÇOCUK OYUNU

Çocukların severek izlediği çizgi film karakteri Heidi, İsviçre Alplerinde dedesi, keçisi ve köpeği ile yaşayan, yürüyemeyen Clara‘ya dostluk elini uzatan, çoban Peter ile arkadaşlık eden bu elma yanaklı şirin ve iyi kalpli kızdır. Müzikal müzikler eşliğinde, rengârenk dekor ve giysileriyle Gebzeli çocuklar tarafından beğeniyle izlendi.