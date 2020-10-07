HEKTAŞ Turna İle Tarımda İHA Dönemi Başlıyor

OYAK’ın tarım hayvancılık alanında faaliyet gösteren şirketi HEKTAŞ, 2,5 metre kanat açıklığına sahip İHA-2 statüsündeki Türkiye’nin ilk ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından tescilli tek zirai ilaçlama drone’u HEKTAŞ Turna ile, gereksiz bitki koruma ve bitki besleme ürünlerinin kullanımının önüne geçerek topraklarımızı korumayı, çevre ve insan sağlığı açısından daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir tarımsal üretimin önünü açmayı hedefliyor.
HEKTAŞ, 2018 yılında başlattığı “Tarımsal Üretimde Uzaktan Görüntüleme Sistemlerinin Millileştirilmesi Projesi” kapsamında başta buğday, ayçiçeği, çeltik, mısır, şeker pancarı ve kinoa olmak üzere farklı mahsullere yönelik bitki koruma ve bitki besleme uygulamaları gerçekleştiriyor.
Tanıtım videosu linki: https://we.tl/t-jtCoDoDJSU