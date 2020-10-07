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HEKTAŞ Turna İle Tarımda İHA Dönemi Başlıyor

Gebze Teknik Üniversitesi, "Akıllı Tarım Uygulamaları Eğitim Merkezi" iş birliği protokolü imza törenine ev sahipliği yaptı. Törenin ardından, HEKTAŞ tarafından son 2 yıldır farklı mahsullere yönelik kalibrasyon çalışmaları yapılan Türkiye’nin İHA-2 statüsündeki ilk zirai ilaçlama drone’u “HEKTAŞ Turna” ile, tarlada sıvı bitki besleme uygulaması yapıldı.

HEKTAŞ Turna İle Tarımda İHA Dönemi Başlıyor

07 Ekim 2020 Çarşamba 13:42

Türkiye’nin İHA-2 statüsündeki ilk ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından tescilli tek zirai ilaçlama drone’u “HEKTAŞ Turna”ile, Gebze Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen "Akıllı Tarım Uygulamaları Eğitim Merkezi" iş birliği protokolü imza töreninin ardından deneme parselinde bitki besleme uygulaması yapıldı. Uygulama, GPS destekli harita kullanımıyla tarla sınırına uygun olarak hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirildi.

 

OYAK’ın tarım hayvancılık alanında faaliyet gösteren şirketi HEKTAŞ, 2,5 metre kanat açıklığına sahip İHA-2 statüsündeki Türkiye’nin ilk ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından tescilli tek zirai ilaçlama drone’u HEKTAŞ Turna ile, gereksiz bitki koruma ve bitki besleme ürünlerinin kullanımının önüne geçerek topraklarımızı korumayı, çevre ve insan sağlığı açısından daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir tarımsal üretimin önünü açmayı hedefliyor.

 

HEKTAŞ, 2018 yılında başlattığı “Tarımsal Üretimde Uzaktan Görüntüleme Sistemlerinin Millileştirilmesi Projesi” kapsamında başta buğday, ayçiçeği, çeltik, mısır, şeker pancarı ve kinoa olmak üzere farklı mahsullere yönelik bitki koruma ve bitki besleme uygulamaları gerçekleştiriyor.

 

Tanıtım videosu linki: https://we.tl/t-jtCoDoDJSU




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