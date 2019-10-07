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HEM KANSERLE SAVAŞIYOR,HEM CEHALETLE!

İzmit Kozluk Mahallesinde ikamet eden Sibel Yeşil, 8 yıldır yakalanmış olduğu meme kanseri ile başarılı bir mücadele veriyor.

HEM KANSERLE SAVAŞIYOR,HEM CEHALETLE!

07 Ekim 2019 Pazartesi 17:28

 KANSER DEĞİL DERT ÖLDÜRÜR

Öyle ki, kendi verdiği mücadele ile başkalarına da örnek olmak için var gücü ile çalışan Yeşil, “ Kanser değil, dert öldürür’ diyerek bu hastalığa yakalananlara dert etmeyin gülümseyin önerisinde bulunuyor.Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık ayı olduğunu ifade eden Yeşil, “ 8 yıl önce çok rahatsızdım. Yerimden kalkıp, adım atmaya halim yoktu. Doktor önce fıtık teşhisi koydu. Ancak daha sonra aslında kanser olduğum ortaya çıktı. Ancak hiç üzülmedim. Karamsarlığa hiç kapılmadım. Hastalık ile mücadele verdim. Bir göğsüm alındı. Kontrollerim devam etti. Vücudumun başka yerlerinde de rahatsızlıklar vardı. 3 ay önce tekrar uyuyan kanser hücresinin büyüdüğünü öğrendik. Şimdi ameliyat ile diğer göğsümün de alınma ihtimali var. Kemoterapi görüyorum” dedi.

EN İYİ KEMOTERAPİ GÜLMEK

Kocaeli Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden Yeşil “ Hayatın kendisi çok zor. Kanser o kadar zor bir hastalık değil. Bugüne kadar çok zorluklar çektim. Bu hastalık beni yıldırmadı. Yaşamayı seviyorum. Hayatta yaşadığımız sıkıntıların yanında kanser inanın hafif kalıyor. Bu süreçte kendime yeni uğraşlar edindim. Kendi emeğim ile bir şeyler yapıp satarak küçük çaplıda olsa burs vermeye çalıştığım 3 öğrencim var. Yaşam koçluğu eğitimi aldım. Geçtiğimiz aylarda tanınmış bir yaşam koçu ile Körfez İlçesinde benim gibi hasta olanlara yönelik bir seminer organize ettim” şeklinde konuştu. Kanser hastalarına tavsiyelerde bulunan Sibel Yeşil,”Teşhisi öğrenip karamsarlığa kapılmayın. Sevmeyi ve yardım etmeyi kendinize görev edinin. Kesinlikle dert etmeyin. Bu hastalıkta en iyi kemoterapi gülmek, gezmek ve sevmektir. Hayata dört elle sarılın. Sizin yanınızda olanları size destek verenleri karamsarlığa yada umutsuzluğa düşerek terk etmeyin. Evde bir odaya kapanmayın. Fırsat bulduğunuz her an gezip dolaşın. Ben böyle yaptım ve yapmaya devam edeceğim. Önümüzdeki günlerde farkındalık yaratacak çalışmalarda bulunmak istiyorum” dedi.

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