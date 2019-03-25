Hem Üretiyor Hem Tasarruf Ediyor

UlaşımPark, Plaj Yolu bakım-onarım atölyesinde ürettiği parçalar sayesinde hem tasarruf sağlıyor hem de zamandan kazanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. bakım onarım atölyesinde parçaları sıfırdan alıyor, işliyor ve parça maliyetinden tasarruf ediyor. UlaşımPark Plaj Yolu Bakım-Onarım Atölyesinde ürettiği fan motoru, orta körük, fan pompası, klima filtresi, yolcu kapısı, bagaj kapağı, cam ve silecek mekanizması gibi toplu taşıma hizmet eden otobüs parçaları ile maliyeti en aza indirmeyi başarıyor. UlaşımPark, ürettiği parçalar ile parça bekleme süresini en aza indirerek yerli ve milli üretime de destek sağlamış oluyor.

BAKIM ONARIM ATÖLYESİ ÜRETİM MERKEZİ GİBİ

UlaşımPark‘a ait Plaj Yolu Garajı Bakım Onarım Atölyesinde çalışanlar, parçaları yurtdışından satın almak yerine parçanın ham maddesini Türkiye’den satın alıp sıfırdan üretimini gerçekleştiriyor. 336 adet otobüsün yedek parçalarının belirli bir kısmı bu atölyede çalışan Ulaşımpark bünyesindeki mekaniker ustalar tarafından üretiliyor. Onarımda da büyük rol oynayan çalışanlar, bazı parçaların tamirat işlemini de gerçekleştiriyor.



Ustabaşı ve çalışanlar, gerçekleştirdikleri ar-ge çalışmasıyla ihtiyaç duyulan ham maddeleri tespit ediyor. Daha sonra parçanın ham maddesini almak üzere yola çıkan ekip, istenilen parçaya uygun ebatta ve şekilde olanını bulduktan sonra satın alıyor. Son olarak satın alınan parçalar, uygun normlara getirildikten sonra bakım onarım atölyesine getiriliyor ve kullanıma sunuluyor.

ÜRETİYOR ONARIYOR VE TASARRUF EDİYOR

UlaşımPark Plaj Yolu Garajı usta ve ekibi bu güne dek otobüs parçalarının tedarikinden büyük ölçüde tasarruf etmeyi başardı. UlaşımPark Plaj Yolu bakım-onarım atölyesinde şimdiye kadar üretilen parçalar; fan motoru, pleyt, orta körük, fan pompası, klima filtresi, yolcu kapısı, yakıt filtresi, bagaj kapağı, cam ve silecek mekanizması oldu.

Üretilen parçalar içerisinden körüklü diye tabir edilen 18 metrelik otobüslerin önemli parçalarından birisi fan pompası ve Ulaşımpark bu parçayı daha önce yurt dışından tedarik ediyordu. Fan pompası yurt dışından 18 bin TL’ye tedarik ediliyordu ve maliyeti kadar zaman kaybına da yol açıyordu. Maliyet ve zamandan tasarruf etmek isteyen UlaşımPark usta ve çalışanları, bu parçayı kendileri üretti. Yurtdışı tedarikinden kurtulan UlaşımPark, yerli malzemelerle kendi ürettikleri fan pompasını 500 TL’ye mal etti. Zamandan da tasarruf eden UlaşımPark, Plaj Yolu bakım onarım atölyesinde araçların yıllık bakımları, anlık arıza onarımı ve motor tamiratı da yapılmakta.