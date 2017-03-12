Hemşerileriyle buluştu!

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Kocaeli Trabzonlular Derneği’nin düzenlediği organizasyonla ilimizdeki tüm Trabzonlu dernek başkan ve yöneticileri ile bir araya geldi. Trabzonlular Dernek Başkanı Sami Durmuşoğlu’nun düzenlediği organizasyonda söz alan milletvekili Çakır, anayasa değişikliği maddelerini tek tek açıkladı. 16 Nisan'ın ülke için çok önemli bir eşik olduğunu belirten Çakır, şunları söyledi: “Anayasada yapılan değişiklikler bugüne kadar Türkiye’nin siyaset hayatından yaşanan tüm olumsuzlukların bir daha yaşanmaması için atılan büyük bir adımdır.

BASİT ŞEYLERİ KAFAYA TAKIYORLAR

Artık halkın sesini kısacak, halkın sesi olanları idam edecek bir güç olmayacak. Elbette ki her cevaba saygımız var ama özellikle ‘Hayır’ diyeceğini beyan eden tanıdıklara soruyorum; kaostan, istikrasızlıktan, koalisyondan, sıkı yönetim tehdidinden, enflasyondan, işsizlikten ve en önemlisi de demokrasiye belli dönemlerde yapılan darbelerden bu sitemin çarpıklıklarından memnun musunuz? Hayır’ı savunan arkadaşlar öyle basit şeyleri kafaya takıyorlar ki tez çürütmek yerine laf kalabalığı yapıyorlar.

KOALİSYONLAR TARİH OLACAK

Türk siyaset tarihinde koalisyon hükümetleri döneminde yaşanan sorunların ülkenin gelişimine engel olduğunu dile getiren Çakır, “Ülkemizin siyaset tarihinde ülkenin gelişiminin arttığı dönemlere bakarsak hep tek başına iktidar olan süreçlerde yaşandığını göreceğiz. 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliğinin belki de ülkemiz için en önemli maddesi de ülkemizin ilerlemesini yavaşlatan, aksatan yani ülkenin ayaklarına vurulan prangası olan koalisyon hükümetlerinin tarihin tozlu sayfalarına yollanacak olmamızdır. Halkımız Cumhurbaşkanını seçtiğinde acaba hükümet kurulur mu, güvenoyu pazarlıklarından sonuç çıkar mı diye düşünmeyecek ve istikrarla birlikte Türkiye hedeflerine kısa zamanda ulaşacak” dedi.