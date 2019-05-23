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Hemşirelik Haftası Bilimsel Etkinliklerle Kutlandı

12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası, Anadolu Sağlık Merkezi’nde “Yaşamın Her Anında Hemşireler Öncü Bir Ses” sloganıyla bilimsel etkinliklerle kutlandı.

Hemşirelik Haftası Bilimsel Etkinliklerle Kutlandı

23 Mayıs 2019 Perşembe 10:51

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Bilimsel etkinliklerin yanı sıra üniversitelerle buluşma, makale yazma kursu, güzel bir sergi ve hastane içinde pasta kesimi ve hemşirelik balosunun da gerçekleştirildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Hasta Bakım ve Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Elif Akbal, “Hemşirelerin uzmanlaşmaları hasta bakım kalitesini artırmada oldukça önemli. Bilimsel etkinliklerle güncel bilgi paylaşım ortamları yaratmak meslektaşlarımızın gelişimine önemli katkılar sağlıyor” açıklamasında bulundu.

2 Mayıs tarihinde Titanic Business Kartal’da gerçekleştirilen Hemşirelik Balosu ile Hemşirelik Haftası etkinlikleri başlarken, 3 Mayıs tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Efes Konferans Salonu’nda üniversiteler buluşması, 13 Mayıs tarihinde ise ödül töreni düzenlendi. 15 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen “Hemşirelikte Güçlendirme ve Güncel Yaklaşımlar” konulu bilimsel etkinlik ise büyük ilgi görürken, yarım gün süren etkinliğin açılış konuşmalarını Anadolu Sağlık Merkezi Hasta Bakımı ve Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Elif Akbal ile Tıbbi Hizmetler Direktörü Prof. Dr. Yalçın İlker gerçekleştirdi.



Bilimsel etkinlikte “Gücümüzün farkında mıyız?”, “Bilinçli gebelik ve güvenli annelik için gebe okulu”, “Anadolu Sağlık Merkezi’nde klinik liyezon psikiyatri hemşireliği” ve “Onkolojide kanıta dayalı uygulamalar” konularına değinildiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Hasta Bakımı ve Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Elif Akbal, “Etkinlik, Egemen Değirmencioğlu’nun ‘İstanbul Söyleşileri: Ressam ve Arkeolog Osman Hamdi Bey’ konulu keyifli sunumu ile sona erdi. 16-17 Mayıs tarihinde ise Anadolu Sağlık Merkezi Tyna Eğitim Salonu’nda Doç. Dr. Selmin Şenol’un eğitmenliğinde gerçekleştirilen makale yazma kursuyla Hemşirelik Haftası etkinlikleri tamamlandı” dedi.


Resim sergisi büyük ilgi gördü

Hemşirelik Haftası kapsamında sanatçı Ferhat Deniz’in öğrencilerinin eserlerinden oluşan “Nepenthe Resim Atölyesi” adlı resim sergisinin büyük ilgi gördüğünü belirten Hasta Bakım ve Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Elif Akbal, “Sergiden elde edilen gelir ise Kardeş Eğitim Projesi’ne (KEP) bağışlandı ve pek çok öğrencinin eğitimine katkı sağladı” dedi.

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