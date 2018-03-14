Başkan Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve İl yönetimini ziyaret etti. Birliktelikte yerel ve genel siyaset konuları ele alındı. Karaosmanoğlu, “Büyükşehir olarak liderimiz ve teşkilatımız olmadan ortaya koyduğumuz bu hizmetleri asla yapamazdık” dedi.

Başkan Karaosmanoğlu,

“Hepimiz halkımızın hizmetkârıyız”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, gerçekleştirilen kongre ile bir kez daha AK Parti Kocaeli İl Başkanlığına seçilen Şemsettin Ceyhan ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Birliktelikte genel ve birçok konunun değerlendirildiği ziyarette konuşan Başkan Karaosmanoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm hizmetleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve teşkilatımız olmadan asla hayata geçiremezdik. Başbakan Yardımcımız Fikri Işık, Milletvekillerimiz ve her mahallede yer teşkilat temsilcilerimizle bizler büyük ve güzel bir aileyiz. Halkımızın hizmetlerini gerçekleştiren hizmetkârlarıyız” dedi.

“UNUTMAYALIM Kİ HEPİMİZİN BİR ZİNCİRİN HALKASIYIZ”

Vatandaşların beklentilerine hükümetiyle, bakanlarıyla, milletvekilleriyle ve AK Parti’de siyaset yapan tüm kadrolarla cevap verebilmek için çalıştıklarını da vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, “Hükümetimizin ve Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerin sayamayacağı hizmetleri teşkilatımızla birlikte başardık. Liderimiz ve teşkilatımız olmadan bu hizmetlerin ortaya çıkması imkânsızdır. Unutmayalım ki hepimizin bir zincirin halkasıyız. Teşkilatımızla bir aradayız. Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızı ve sizleri mahcup etmedik” diye konuştu.

“CEVAP VERDİĞİMİZ İÇİN HALKIMIZ BİZLERİ BIRAKMIYOR”

Kocaeli’de Türkiye’ye örnek bir AK Parti teşkilatının olduğunu da sözlerine ekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak teşkilatımızla uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Kocaeli’ye kazandırılan her hizmetin altında hepimizin imzası vardır. Bizler bununla gurur duyuyoruz. Kocaeli’ye kazandırılan her projede Ankara’da gerekli girişimleri yapan ve sonuç alan Başbakan Yardımcımız Fikri Işık ile Milletvekillerimizin katkısı çok büyüktür. İşte takım ve aile olmanın gereği olarak vatandaşımızın taleplerine bu anlayışla cevap verdiğimiz için halkımız bizleri bırakmıyor” ifadelerini sarf etti.

“LİDERİMİZE GÜVEN VE TEŞKİLATIMIZIN GÜÇLÜ OLMASIDIR”

Teşkilatımızda gönüllü olarak çalışan ve AK kadrolarının her neferi çok değerli diyen Karaosmanoğlu, “Teşkilatlarımız basit ve faydasız işlerle meşgul olmuyor, dedikodulara da asla itibar etmiyor. Yolumuzu ve hedefimize kitlenmiş bir şekilde çalışıyoruz. Zaten iktidarı da bu kardeşliğimizden alıyoruz. Halkımız, tabanımız ve teşkilatımız kavgayı hoş görmez. İktidara gelmek zordur ama kalmak daha zordur. Biz bunu 16 yıldır başarıyoruz. Bu başarının sebebi de liderimiz güven ve teşkilatımızın güçlü olmasıdır. Unutmayalım ki dünya bizi takip ediyor. Ezilen toplumlar ülkemizin başarısı için dua ediyor. İnsanlığın vicdanı olmayı sürdürüyoruz. Biz güçlü olacağız” diyerek sözlerini tamamladı. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’da, her daim teşkilata olan destekleri ve ilgilerinden dolayı Başkan Karaosmanoğlu’na teşekkür ederken, ortaya koyulan eserler içinde halktan gelen memnuniyetleri bir kez daha Karaosmanoğlu’na iletti. Ziyaret karşılıklı yapılan fikir alışverişinin ardından sona erdi.