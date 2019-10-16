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Her yıl 2500 toplu taşıma sürücüsüne eğitim veriyoruz

Başkan Büyükakın, 2013 yılından itibaren yaklaşık iki bin beş yüz belediye ve UlaşımPark sürücüsüne verilen otobüs simülatör eğitimlerini yerinde inceledi.

Her yıl 2500 toplu taşıma sürücüsüne eğitim veriyoruz

16 Ekim 2019 Çarşamba 11:02

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 2013 yılından itibaren yaklaşık iki bin beş yüz belediye ve UlaşımPark sürücüsüne verilen otobüs simülatör eğitimlerini yerinde inceledi. “Vatandaşımızın güvenli ve huzurlu bir şekilde ulaşım hizmetlerinden faydalanması için eğitime önem veriyoruz” diyen Başkan Büyükakın, simülatörü denemeyi de ihmal etmedi. Başkan Büyükakın, “Toplu taşıma kontrol sitemleriyle oluşturacağımız Trafik Yönetim Merkezimiz, Akıllı Sinyalizasyon Sistemi ile çağın ve kentimizin gereksinimlerine cevap vermiş olacağız” açıklamasını yaptı.

 

“SAĞLIKLI İLETİŞİM KURULMASINI AMAÇLIYORUZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından kent sınırları içerisinde görev yapan özel halk otobüsü, taksi, servis, belediye otobüs işletmesi ve UlaşımPark’ta çalışan toplu taşıma sürücülerine yönelik gerçekleştirilen sürücü eğitim programlarının önemini dile getiren Başkan Büyükakın, “Sürücüler ile yolcular arasında ve sürücüler ile engelli yolcular arasında sağlıklı iletişim kurulmasını amaçlıyoruz. Verdiğimiz her eğitimde buna özellikle vurgu yapıyoruz.” dedi.

 

HATALARIN AZALTILMASI VE KAZALARIN EN AZA İNDİRİLİLMESİ İÇİN

Temel ilk yardım ve meslek hastalıkları, yangın güvenliği ve söndürme uygulamaları eğitimleri ile teorik-pratik bilgilerin sürücülerle paylaşıldığı bilgisini de alan Başkan Büyükakın, sürücülerin toplu taşıma yönetmeliğine ve trafik mevzuatına uygun sürüş sergilemesi için çalışıldığını da dile getirdi.  Toplu taşıma sürücülerine 2007 yılından itibaren sürekli eğitim modeline uygun olacak şekilde mesleki eğitimler verildiğini de belirten Başkan Büyükakın, “Her yıl yaklaşık olarak 2500 toplu taşıma sürücüsüne bu merkezimizde eğitim veriyoruz” şeklinde konuştu.  Otobüs simülatör eğitimleriyle sürücülerin sürüş anında yaptıkları hataların azaltılması ve kazaların en aza indirilerek güvenli ve ekonomik sürüş şartlarının sağlanmasının da hedeflenildiği bilgisini alan Başkan Büyükakın, bakım onarım merkezlerinde de inceleme yaptı.









 

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