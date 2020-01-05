Hereke de Çınar Katliamı

Çınar ağaçlarının kesilmesi ile ilgili Cumhur Başkanı sayın Erdoğan a şikayet mektubu yazacaklarını söyleyen Herekeliler yetkililerden açıklama yapmasını istiyor Konuyla ilgili internet haber sitesin de yer alan haberi sizlerle paylaşıyoruz.Asırlık Çınar Ağaçları Neden Kesildi Milli Saraylar Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası bahçesindeki 7 adet asırlık çınar ağacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 Aralık 2019 Cuma günü gerçekleştirdiği ziyaretin hemen sonrasında Cumartesi günü kesildi. Cumhurbaşkanının ziyareti nedeniyle haftalarca hazırlık yapılan bahçede, çevre düzenlemesi gerçekleştirildi, gerçek çim halı döşendi, çok sayıda restorasyon görevlileri ile Kocaeli Büyükşehir ve Körfez Belediye personeli çalıştı. Ancak yapılan çalışmalardan hemen sonra 7 çınar ağacının kesilmesi ile yapılan tüm çevre düzenlemesi de iş makineleriyle tahrip edildi. Yapılan çalışmaları gören vatandaşlar; “Çınarlarımızın kesilmesine üzgünüz, ancak bu esnada yapılan tüm çevre düzenlemesi de tahrip edildi, yapılan harcamalara yazık değil mi” dediler.“KESİLENLER TESCİLLİ ÇINARLARDI” Kesilen asırlık çınar ağaçlarının budanmasının bile belirli şartlara bağlı olduğunu da belirten vatandaşlar; “Bu çınarlarımız Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillidir ve üzerlerinde plakaları bulunmaktadır, yani koruma altındadırlar, nasıl kesildiler anlamış değiliz. 7 asırlık çınar ağacımıza yazık oldu. İzmit’te benzer çınar ağaçlarının durumu röntgenleri çekilerek tespitler yapıldı, bu ağaçlara hiçbir teknik işlem yapılmadan kesilmesini anlamış değiliz. Değişik iddialar var. Bu çevreye kafeterya yapılacağı ve özel bir şirket tarafından işletileceği belirtiliyor. Lütfen yetkililer çınarlarımızın kesilme sebebini açıklasınlar” dediler.SİNEMA YAPIMCILARININ GÖZDE MEKANIYDI Hereke sahili sinema ve dizi yapımcılarının da gözde mekanlarından biri. Bu yaz hemen bu 7 çınarın altında "Aşk tesadüfleri sever 2" filminin çekimi yapılmıştı.