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Hereke Dolgu Alanı 8 Bin Ağaçla Yeşillendiriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hereke dolgu sahasında ağaçlandırma çalışması yapıyor.

Hereke Dolgu Alanı 8 Bin Ağaçla Yeşillendiriliyor

06 Ocak 2021 Çarşamba 13:28

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, dolgu sahalarında ağaçlandırma çalışması gerçekleştiriyor.  Bu kapsamda döküm sahası olarak kullanılan Hereke dolgu alanı da ağaçlandırılıyor. Çalışmalar tamamlandığında dolgu alanı yeşil alan olarak vatandaşlara nefes aldıracak.

 

YEŞİL BİR GÖRÜNÜME KAVUŞACAK

Kocaeli genelinde birçok dolgu alanını ağaçlandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dolgu alanlarını yeşil bir görüntüye kavuşturmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Körfez ilçesi Hereke dolgu alanında çukur açma çalışmalarını tamamladı.

 

8000 AĞAÇ DİKİLECEK

27 bin metrekare alana sahip olan Körfez ilçesi Hereke dolgu alanına ekipler tarafından 8 bin adet ağaç dikilecek. Bu ağaçlardan 7 bini meşe bini ise sedir ağacı olacak. Şuana kadar 4 bin 500 adet meşe ağacının dikimi tamamlandı. Dikilecek fidanlarla dolgu alanları yeşil bir görüntüye kavuşturulacak. Ağaçlandırma yapılan dolgu alanları çalışmaların tamamlanmasından sonra yeşil alan olarak vatandaşların hizmetine sunulacak.
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