Hereke Sahili’nde Hummalı Çalışma

Hereke sahiline değer katacak ve bölgenin cazibe merkezlerinden birisi haline getirecek olan Hereke Sahil projesinde, hummalı çalışma devam ediyor.

Kent genelinde vatandaşların rahatlayıp ve stres atabildiği, birçok sahil parkı kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni çalışmalar için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca Körfez ilçesi Hereke Sahili’ndeki çalışmalar geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Yaklaşık 21 bin metrekare alana sahip olacak sahil parkındaki hummalı çalışma devam ediyor. Proje tamamlandığında Hereke Sahili vatandaşlar için bölgenin cazibe merkezi olacak.

SERT ZEMİN SÖKÜLDÜ, TAŞ TAHKİMAT DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların aileleriyle hoşça vakit geçirebileceği sahil düzenleme çalışmalarına bir yenisini ekliyor. Proje kapsamında 21 bin 500 metrekare alanda yapılan çalışmalarda eski parkın sert zeminlerini söken ekipler, deniz kıyısındaki taş tahkimat işine devam ediyor. İş dahilinde park ara yollarına zemin stabilize döküldü. Ekipler önümüzdeki günlerde ara yolların betonunu serecek ve yürüyüş yolu için alt zemin hazırlığı yapacak.

SEYİR TERASI

Hereke Sahili’nde başlatılan çalışmalarda alana 286 metrekarelik meydan yapılacak. Vatandaşlar İzmit Körfezi’nin güzelliğini bin 296 metrekarelik seyir teraslarından izleyecek. Alana ayrıca 2,4 metre genişliğinde 250 metre uzunluğunda bisiklet yolu, 1,7 metre genişliğinde 600 metre uzunluğunda yürüyüş yolu ve 3,75 metre 310 metre uzunluğunda sahil bandı yapılacak.

SOSYAL DONATILAR

Hereke sahiline ayrıca 93 araçlık otopark, 365 metrekare ve 255 metrekarelik 2 çocuk oyun alanı, 368 metrekare ve 222 metrekarelik 2 kafeterya, 345 metrekarelik oturma ve dinlenme platformu, fitness alanı inşa edilecek. Alan içerisinde Kürek Kulübü Meydanı ve Heykel Bahçesi yer alacak. Sahil düzenleme projesi tamamlandığında bölgenin cazibe merkezi olacak.



















