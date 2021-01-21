Hereke Sahili’nde Hummalı Çalışma

SERT ZEMİN SÖKÜLDÜ, TAŞ TAHKİMAT DEVAM EDİYOR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların aileleriyle hoşça vakit geçirebileceği sahil düzenleme çalışmalarına bir yenisini ekliyor. Proje kapsamında 21 bin 500 metrekare alanda yapılan çalışmalarda eski parkın sert zeminlerini söken ekipler, deniz kıyısındaki taş tahkimat işine devam ediyor. İş dahilinde park ara yollarına zemin stabilize döküldü. Ekipler önümüzdeki günlerde ara yolların betonunu serecek ve yürüyüş yolu için alt zemin hazırlığı yapacak.
SEYİR TERASI
Hereke Sahili’nde başlatılan çalışmalarda alana 286 metrekarelik meydan yapılacak. Vatandaşlar İzmit Körfezi’nin güzelliğini bin 296 metrekarelik seyir teraslarından izleyecek. Alana ayrıca 2,4 metre genişliğinde 250 metre uzunluğunda bisiklet yolu, 1,7 metre genişliğinde 600 metre uzunluğunda yürüyüş yolu ve 3,75 metre 310 metre uzunluğunda sahil bandı yapılacak.
SOSYAL DONATILAR
Hereke sahiline ayrıca 93 araçlık otopark, 365 metrekare ve 255 metrekarelik 2 çocuk oyun alanı, 368 metrekare ve 222 metrekarelik 2 kafeterya, 345 metrekarelik oturma ve dinlenme platformu, fitness alanı inşa edilecek. Alan içerisinde Kürek Kulübü Meydanı ve Heykel Bahçesi yer alacak. Sahil düzenleme projesi tamamlandığında bölgenin cazibe merkezi olacak.