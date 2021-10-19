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Hereke Sahiline Kolay Ve Konforlu Ulaşım

Büyükşehir tarafından Hereke sahiline yapılan 15 metre genişlikteki yolda araçlarını park edebilen vatandaşlar kolaylıkla sahile ulaşım sağlıyor

Hereke Sahiline Kolay Ve Konforlu Ulaşım

19 Ekim 2021 Salı 09:10


 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Hereke sahil düzenleme projesi kapsamında yeni yapılan yol ile bölge halkı rahatlıkla sahile ulaşım sağlarken, yolun 125 metrelik kısmında sağlı-sollu araçlarını park edebiliyor. 15 metre genişlikteki Hereke sahili yolu 240 metre uzunluğa sahip.

 

25 BİN METREKARE ALAN

Büyükşehir, Körfez Hereke Sahil Parkını yenileyerek, daha düzenli ve modern bir hale getirdi. 25 bin metrekare alanda inşa edilen Hereke Sahil Parkı’nın 13 bin metrekaresi yeşil alan olarak değerlendirildi. 670 metre sahil bandı yürüyüş yolu vatandaşın hizmetine sunuldu. Hereke Sahil Parkında ayrıca 650 metre bisiklet yolu, 9 adet balık tutma yeri, 1 adet ahşap oyun grubu, 1 adet engelsiz ahşap oyun grubu, 1 adet fitness takımı, 1 takım crosfit egzersiz alanı, 1 adet amfi, gün batımı seyir terası, 300 metre tıbbi ve aromatik bitki alanı, 23 bin 276 adet fidan, ağaç, çalı, 114 bank, 12 adet bisiklet park alanı bulunuyor.

 

SAHİLE ULAŞIMI SAĞLIYOR

Hereke Sahil düzenleme projesi yolu içinse 1600 metreküp kazı 860 metreküpte dolgu yapıldı. Kazı ve dolgu çalışmaları sonrası 1.152 ton plent miks temel serimi yapıldı. 460 ton binder asfalt serildi. Daha sonra sahil yoluna 288 ton da aşınma asfaltı serildi. Hereke sahil yolundaki yapılan çalışmalarla bölge halkı rahatlıkla sahile araçlarıyla ulaşabiliyor.

 

 

 





 

 

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