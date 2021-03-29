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Hereke Sahili’ne palmiyeler dikildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hereke Sahili’nde çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Hereke Sahili'ne palmiyeler dikildi

29 Mart 2021 Pazartesi 09:17

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşların rahatlayıp ve stres attığı sahillerde düzenleme çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca Hereke Sahili’nde palmiyeler dikti. Sahil dikilen palmiyelerle bambaşka bir görünüme kavuştu

 

HEREKE SAHİL DÜZENLEMESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların aileleriyle hoşça vakit geçirebileceği sahil düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Körfez İlçesi Hereke Sahili’nde başlatılan çalışmalar devam ediyor. 25 bin metrekare alanda yapılan çalışmalarda eski sert zeminler söküldü. Proje kapsamında bulunan park içi yürüyüş yolları ve etkinlik aksının alt betonları yüzde 75 oranında tamamlandı.

 

YÜRÜYÜŞ YOLLARI

Hereke Sahil düzenleme projesi içerisinde bulunan biri 400m² diğeri 340m² olan iki adet çocuk oyun alanı alt betonu ve 500m² ahşap deck alanı alt betonu atıldı. 130m² ahşap ana yürüyüş yolları ve 250m² deck alanı thermowood iroko aracı ile ahşap döşemesi yapıldı. Yaklaşık 600mt olan park içi bisiklet yolu imalatında yüzde 35 oranında yapıldı, imalat çalışmaları ise devam ediyor.  Yürüyüş yollarına ayrıca 30x60x4 ölçütlerinde granit plak taş kaplamaya başlandı.

 

PALMİYE AĞAÇLARI DİKİLDİ

Hereke Sahil düzenleme projesi içerisinde yer alan otoparkın da inşasına başlandı. Otopark ağaçlandırma çalışmaları yapıldığı alana şuana kadar 12 adet büyük palmiye dikimi yapıldı. Park ve Bahçeler ekiplerince palmiye dikimine devam ediliyor. Ayrıca alanın aydınlatılması için elektrik boru hattı yapıldı.








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