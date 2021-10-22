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Hereke’de Oltaya ‘Piknik Masası’ Takıldı

6 bin yavru balığın İzmit Körfezi ile buluşturulduğu törende dalgıçlar denizin altında piknik masası ile karşılaştı. Görenleri şaşkına çeviren masa, deniz süpürgesi aracılığıyla bulunduğu yerden çıkartıldı

Hereke'de Oltaya ‘Piknik Masası' Takıldı

22 Ekim 2021 Cuma 12:36

 

İzmit Körfezi’ni balıklandırma projesi kapsamında Hereke’de yapılan törende su altı görüntüsü çeken dalgıçlar gördükleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. 6 bin yavru balığın denize bırakıldığı organizasyonda oltaya ‘piknik masası’ takıldı. Görenleri şoke eden piknik masası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait deniz süpürge aracı ile denizden çıkarıldı. Büyükşehir, sosyal medya hesaplarından “Biz de piknik masalarımız nereye kayboluyor diyorduk” şeklinde paylaşım yaparken ‘kızgın yüz’ eklemeyi de ihmal etmedi.

 

24 BİN YAVRU BALIK

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ni balıklandırma projesi kapsamında 6 bin adet daha levrek, çupra ve kalkan balığını denizle buluşturdu. Proje kapsamında bugüne kadar İzmit Körfezi’ne toplamda 24 bin adet yavru balık bırakıldı.

 

 






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