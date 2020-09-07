Hereke'nin Kocaeli Kültür-Tarihindeki Yeri ve Önemi

Osmanlı dan Türkiye Cumhuriyetin e Sanayi Ticaret. Turizm Tarım Kültür ve Sanat Tarihin de çok önemli Yeri olan Kocaeli nin Marka şehri Hereke de Belgesel Tadında Tarih ve Kültür yolculuğu Hereke’de Devri Alem Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com araştırması ile ilk kez Gebze Gazetesi ile gündeme geliyor





Yazan. İsmail Kahraman









İnsan oğlu vefasız… Geçmişe, tarihe, doğal güzelliklere duyarsız. Değerlerimiz yok olduktan sonra kıymetini anlıyoruz ama iş işten geçmiş oluyor.

Dünyaca ünlü marka değerlerimizle adı anılan şehirlerimizden biri de Hereke’dir. İpek halısı, bir dünya markası olan Hereke ve ipek halı vefasızlığa kurban gittikten sonra Hereke’de unutulmaya başladı ve vefasızlığa kurban gitti.

Hereke, sadece Kocaeli için değil tüm Türkiye için bir marka…

Kocaeli olarak Hereke’nin kıymetini bilemedik. Keşke Körfez ilçemizin adı Hereke olabilseydi. Kaymakamlık merkezi insanların zor gidip geldiği otoyol kenarında. Tütünçiftlik’te değil de Hereke merkezinde olsaydı. Belediye mevcut yerinde kalabilirdi.

Kocaeli, Hereke ismine vefasızlık yapıp Kocaeli’ye mahalle yapınca, Çin Hereke adı ile bir şehir kurdu ve Hereke İpek Halılarının adını taklit ederek, Hereke ismini çaldı ve Hereke ipek halısı üretmeye başladı.

Hereke İpek Halısı ile ilgili araştırma yapan gazeteci ve belgeselci olarak 42 yıllık Hereke’nin canlı şahidiyim.

Hereke’nin 42 yıllık geçmişini yakından takip ederek Hereke üzerine bir araştırma yaptım. Hereke Halısı ile ilgili yaptığımız araştırmaları kitap haline getirip tüm çalışmalarımızı www.herekeipekhali.com web sayfamızda tüm ilgili, yetkili ve araştırmacıların bilgilerine sundum.

Hereke İpek Halısı ile ilgili dünyanın en eski 2500 halısının bulunduğu Altay Dağları, Pazırık Halısı’nın çıktığı Ergenekon Geçidi Pazırık kurganlarında belgesel çekimi başlatıp, Hereke İpek Halıları ile ilgili çektiğimiz belgeseli birçok TV kanalına ücretsiz göndererek kültür hizmeti yaptık.

Belgeselimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;





Belgesel Tadında Hereke’de Devri Alem

Hereke sadece ipek halıcılık değil, sanayi tarihi, tarım, meyvecilik, doğal güzellikler ile Roma, Bizans, Bitinya, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’nde çok önemli bir tarih ve kültür değerine sahiptir.

Hereke’nin iki önemli canlı şahidi, Nuri Kıvrak ve Hüseyin Yamık Bey’lerin rehberliğinde Hereke merkezden başlayarak Kamışlık, Kışladüzü, Yukarı Hereke ve 700 yıllık geçmişi olan hacet bayramlarının yapıldığı Hereke Yaylaları, Hereke’nin tarihi meşe ve gürgen ormanlarında belgesel çekimi yaptık.

Hereke’ye özgü endemik bitki ve meyvelerin olduğu Hereke aşığı Nuri Kıvrak Bey’in bağında incir, elma, üzüm, zeytin, kiraz, hurma, armut, fındık, Antep fıstığı ve erik başta olmak üzere birçok meyve ve sebzenin belgesel çekimini yaptık.

Merhum Haluk Dursun Hoca’nın son yazdığı İncir Çekirdeği Hereke’den Çıktım Yola kitabına konu olan Hereke incirlerinden bol bol yiyip Haluk Dursun’un Yukarı Hereke’deki asırlık meşe ağacı altındaki mezarında ve Hereke’nin manevi kurucularından 700 yıldan beri yapılan Hacet Bayramı ve yağmur dualarına çıkılan Yayla Dede Türbesi’nde Fatiha’lar okuduk.





Haluk Dursun ile ilgili hazırladığımız belgeselimizi izleyebilirsiniz;

Gebze Gazetesi Canlı Yayın Yaptı

Hereke, her bakımdan keşfedilmesi, gezilmesi gereken bir bölge. Kışla Düzü’nden Yukarı Hereke Yaylalarından, ormanlarına muhteşem bir coğrafyaya sahip Hereke’yi gezip görmeye davet ediyoruz. Hereke’de bizlere rehberlik yapan Hereke’nin canlı şahidi Hüseyin Yamık ve Hereke aşığı Nuri Kıvrak ile www.gebzegazetesi.com olarak yaptığımız canlı yayınları sizlerle paylaşıyorum.





Nuh Çimento’un Çevre Katliamı Durmalı

Devri Alem Belgesel Programı olarak, belgesel tadında araştırma gezimiz ve belgesel çekimlerimizi tamamlayıp Hereke’den dönerken Hereke ve Tavşancıl tarihi açısından da çok acı bir haberle sarsıldım. Nuh Çimento’nun büyük bir ocak açmak için Türkiye’nin ikinci Safranbolu’su olan Tavşancıl üstleri tarihi Çerkeşli Köyü yakınlarındaki alanda yaptığı çalışmalara üzüldüm. Konuyla ilgili araştırma ve çalışma başlattım. Nuh Çimento’nun Hereke başta olmak üzere verdiği zarar ve çevre, doğa katliamı ile ilgili ayrıntılı bir araştırma yaparak yarın sizlerle paylaşacağım.

Körfez Belediye Başkanı ile Belgesel Tadında Söyleşi

Daha önce Körfez Belediye Başkanı değerli arkadaşım Şener Söğüt Bey’i, yine çok kıymetli arkadaşım eğitimci ve kültür adamı, Kocaeli Büyükşehir Koordinatörü Abdullah Köktürk Bey’le birlikte makamında ziyaret edip Körfez ve Hereke üzerine belgesel söyleşi yapmıştım. Belediye Basın Yayın Müdürlüğü, haberi Kocaeli medyasına geçmişti, belediye tarafından geçilen haberi sizlerle paylaşıyorum.

Körfez Belediyesi Basın Bildirisi

Kocaeli Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Devri Alem Belgesel TV program yapımcısı İsmail Kahraman ile ‘Hereke ve Hereke Halısı’ üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Başkan Söğüt, “Hereke sadece ilçemiz açısından değil, ülkemiz açısından da önemli değerlere sahip” dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Devri Alem Belgesel TV program yapımcısı İsmail Kahraman ile ‘Hereke ve Hereke Halısı’ üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Körfez denilince akla üretim, sanayi ve limanların geldiğini ama doğal güzellikleri ve tarihi değerleri ile önemli derinlikleri içinde barındırdığını belirten Başkan Söğüt, “Hereke de en önemli tarihi değerleri içinde barındıran bir nokta.





MÜZE BİTTİĞİNDE DEĞER KATACAK

Hereke Kalemiz bugün restorasyonu tamamlanmış durumda. Toplamda 25 milyon liralık bir yatırım. 1207 yılında Bizans döneminde yapılmış. Kaiser Wilhelm köşkümüz var. İpekli dokumanın ünü Avrupa’ya yayılınca, kendisi bizzat eşi ile birlikte Hereke’ye gelerek görmek istiyor ve bu köşk inşa ediliyor. İpekli Dokuma Fabrikamız eski adı ile Hereke Fabrika-i Hümayun var. Burada bir müze çalışması da var bittiğinde gerçekten çok güzel olacak.





CUMHURBAŞKANIMIZ YAKINDAN İLGİLENDİ

Hereke Halımız, dokunurken her ilmeğinde el işçiliği barındıran, ihtişamı ile adeta büyüleyen ve şanı Osmanlı’dan Avrupa’ya hatta dünyaya yayılan eşsiz bir sanat eseri. Biz de bu değeri daha da yukarıya çekmek adına gerekli adımları atıyoruz. Son olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı da Hereke’de ağırladık. Halı tezgâhlarında dokuma yapan bayan kardeşlerimizi ziyaret etti. Her biri ile tek tek ilgilendi. Hereke Halısının canlanması anlamında fikir alışverişinde bulundu.





DAHA MUTLU BİR KÖRFEZ