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Hergün dezenfekte ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgını mücadelesinin yanı sıra hasta nakil ambulanslarıyla sürekli tedavi gören hastalara ulaşım hizmeti veriyor. Nakil sırasında hasta sağlığı için dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutulan ve salgın sürecinde hizmet veren Hasta Nakil Ambulansları her gün dezenfekte ediliyor.

Hergün dezenfekte ediliyor

12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:53

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgını mücadelesinin yanı sıra hasta nakil ambulanslarıyla sürekli tedavi gören hastalara ulaşım hizmeti veriyor. Nakil sırasında hasta sağlığı için dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutulan ve salgın sürecinde hizmet veren Hasta Nakil Ambulansları her gün dezenfekte ediliyor.

 

HASTA NAKİL HİZMETİ

Koronavirüs salgının yayılmaması için gerekli çalışmaları yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalar sırasında vatandaşların yardımı içinde hizmetlerine devam ediyor. Salgın sürecinde yardımların başında gelen hasta nakil hizmetiyle sürekli tedavi gören hastalara ambulanslar ile ulaşım hizmeti veriliyor. Bu hizmet sırasında vatandaşların sağlığı için ambulanslara dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

 

7/24 HİZMET VERİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Hasta Nakil Ambulanslarıyla, hasta, yatalak, felçli ve hastalığından dolayı sürekli olarak tedavi alması gereken, kanser tedavisi gören, diyalize giren, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara sağlık kuruluşlarına ulaştırılması için hizmet veriliyor. Covid-19 salgınında iş yükü ve sorumluluğu artan Sağlık İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı Hasta Nakil ekipleri, tam kapsamlı bir şekilde 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. Hastaneye ulaştırılan vatandaşlar, tedavilerin ardından hasta nakil ambulansları ile yine evlerine geri bırakılıyor.

 

DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI

Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Ambulans Birimi, vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir şekilde hastaneye ulaşabilmeleri sağlamak amacıyla tüm tedbirleri alıyor. Virüse karşı alınan tedbirler kapsamında hasta nakli gerçekleştirecek olan personel özel koruma kıyafetleri giyiyor. Ayrıca hasta nakli öncesinde ve sonrasında da ambulanslar düzenli olarak dezenfekte işlemine tabi tutuluyor. Virüsün bulaşmasını engellemek için yapılan dezenfekte çalışmalarında Sağlık Bakanlığı onaylı insan sağlığına zarar vermeyen biyosidal ürünler kullanılıyor.

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