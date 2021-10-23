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Heyelanla Bozulan Yol Sağlamlaştırılarak Asfaltlandı

Aşırı yağışlar sebebiyle toprak kayması meydana gelen Kartepe Serinlik köy yolunda balans malzeme pmt ve asfalt serimi yapıldı

Heyelanla Bozulan Yol Sağlamlaştırılarak Asfaltlandı

23 Ekim 2021 Cumartesi 18:43

 

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe Serinlik köy yolunda geçtiğimiz günlerde aşırı yağışlar sebebiyle toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması ile kullanılmaz duruma gelen yola müdahale eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, heyelan sebebiyle oluşan toprak kaymasını yapılan balans malzemesi dolgusu pilent miks temel ve asfalt serimi ile gidererek yolu kullanılır duruma getirdi.

 

BALANS MALZEME, PMT VE ASFALT SERİLDİ

Kartepe Serinlik köy yolunda meydana gelen toprak kaymasına Büyükşehir Belediyesi yolda zeminin sağlam olması için pmt altına balans malzemesi serimi yaptı. Büyükşehir Belediyesinin malzeme ocağında üretimi yapılan ufak taş ve kayadan elde edilen malzeme yolu sağlamlaştırarak güvenliği sağlıyor. Balans malzeme üzerine pmt ve asfalt serimi ile Kartepe Zirvesine alternatif güzergahlardan birisi olan Serinlik köyü yolunda, 75 ton asfalt serimi yapıldı. 120 metre uzunluktaki yol, aşırı yağışlarda yaşanması muhtemel bir heyelana karşı sağlamlaştırıldı.

 




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