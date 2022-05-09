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Hıdırellez Bayramında Birlik ve Beraberlik Mesajı

Kocaeli Kent Konseyi ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Derneği tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen Geleneksel Hıdırellez Şenliği, Balören’de bayram havasında kutlandı

Hıdırellez Bayramında Birlik ve Beraberlik Mesajı

09 Mayıs 2022 Pazartesi 09:55

 Kocaeli Kent Konseyi ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Derneği tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen Geleneksel Hıdırellez Şenliği İzmit’in Balören Köyü’ndeki bayram havasında geçti. 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Balören Köyü’nde inşa ettiği futbol sahası ve çevresinde düzenlenen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şenliklerde çocuklar oyun alanlarında doyasıya eğlenirken semah ekibi gösterisi ise ilgiyle izlendi. Balören Köyü Muhtarı Ahmet Demir, köyüne yapılan hizmetler ve programa katılımından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a plaket takdim etti.

BÜYÜKAKIN: HORON DA BİZİM HALAY DA BİZİM SEMAHTA BİZİM
Programda konuşan Başkan Büyükakın, “Buradaki çeşitlilik, renklilik aslında Türkiye’nin ve Kocaeli’nin güzelliğidir. Buraya güzellik katan canlarımızı yürekten kutluyorum. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Halay da bizim horon da bizim semahta bizim. Bunlar ülkemize zenginlik katıyor. Hızır ile İlyas’ın buluştuğu bir günde bizim de burada buluşmamız, yapmamız gereken bir davranıştı. Böyle günlerde bir araya gelmeyi ve bir olmayı başarmalıyız. Başardığımızı görmekten gurur duyuyorum” dedi.

“BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN”
‘’Bir ve beraber olmayı kendimize borç biliyoruz’’ ifadesini kullanan Başkan Büyükakın, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu topraklar uğruna şehit düşen ve gazi olan vatan evlatlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vatan bize yurt oldu. Buradan onlara selam olsun. Bu kültürleri sonraki nesillere aktarmak için buradayız. Bayramımız kutlu olsun. Allah sizleri ve sevdiklerinizi birlikten, beraberlikten ayırmasın. Hızır’ın bereketi ve yardımı her dem üzerinizde olsun. Birliğimize ve beraberliğimize kast edenlerin oyunları da Hızır ve İlyas’ın nefesiyle bozulsun” şeklinde konuştu.



BÜYÜKŞEHİR’DEN KÜTÜPHANE, FIRIN VE FUTBOL SAHASI
İki yıldır pandemi nedeniyle şenlikleri yapamadıklarını belirten Balören Köyü Muhtarı Ahmet Demir, “Bu sene en güzelini yaptık ve 2 senenin acısını çıkardık. Bugün Tahir Başkanımızın köyümüze kazandırdığı 3 tane yerin açılışını da yaptık. Kütüphane, fırın ve futbol sahasının açılışını bugün yapıyoruz. Köy halkımız adına Tahir Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından Cemevi Dedesi Burhan Safi, lokma duası okudu.



BİRBİRİNDEN FARKLI GELENEKSEL OYUNLAR SERGİLENDİ
Birbirinden farklı geleneksel oyunlar, halaylar ve gösterilerin yer aldığı etkinliklerin yanı sıra semah ekibi gösterisi ve Türk Halk Müziği sanatçısı Serpil Efe konser verdi. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara mancarlı pide, lokma, tatlı ve içecek ikramları yapıldı.




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