Hindistan'a gitmek için yetkililerden destek bekliyor

Sanat, felsefe ve görsel kültür üzerine akademik araştırmalar yapan 36 yaşındaki Işıl Ezgi Çelik, 2 yıl önce Hindistan'daki Patil Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlayarak geçen yıl burada tanıştığı Tejas Mathur ile evlendi.

Mumbai kentinde yaşayan Mathur, hamile olduğunu öğrendiğinde virüse maruz kalmamak için 9 ay boyunca sıkı bir izolasyon uyguladı. Mathur, doğuma sayılı günler kala hastaneye gittiğinde test sonucunun pozitif çıktığını öğrendi.

Hastanede karantinaya alınan genç kadına 14 gün sonra yenider tekrar test yapıldı ancak sonuç değişmedi. Bunun üzerine bebeğin hayatını riske atmamak adına sezaryenle doğum gerçekleştirildi.

Sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getiren ve koronavirüs tedavisi evinde devam eden Mathur'un Türkiye'deki ailesi, kızlarının yanına gidip bebeğinin bakımına yardım edebilmek için pandemi nedeniyle vize ve seyahat kısıtlaması bulunan Hindistan'daki yetkililerden destek bekliyor.

"Kabus gibi bir gün yaşadık"

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşayan baba Vacit Çelik, AA muhabirine, koronavirüs testi pozitif çıkan kızının 22 Ağustos'ta hastanede tedavi altına alındığını, 14 gün süren karantinanın ardından yapılan ikinci testin de pozitif çıktığını söyledi.

İkinci testin sonucunu öğrendikleri günün kendileri için çok kötü geçtiğini dile getiren Çelik, kızının o haldeyken sezaryenle ameliyata alındığını ve kabus gibi bir gün yaşadıklarını kaydetti.

Çelik, ameliyat sonrası kızının sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getirdiğini anlatarak, "Torunumuz şu an çok sağlıklı. Kızım da doğumdan üç gün sonra evine yollandı. Şu an durumu hala pozitif, tedavisi evde devam ediyor. Bu arada çocuğuna da bakmak zorunda. Bu da onu yoruyor doğal olarak, pozitif olmasından kaynaklı da bir yorgunluk yaşıyor." diye konuştu.

Hindistan'a kızlarının yanına gitmek istediklerini belirten Çelik, "Hastaneden de kendisine tedavi sırasında yanında çocuğa yardımcı birinin olması yönünde rapor verilmiş. Hindistan hükümetinden ve yetkililerden isteğimiz en azından annesinin kızımızın yanında olması ve ona yardımcı olabilmesiyle ilgili vize hakkının tanınması." ifadelerini kullandı.

Çelik, insanların koronavirüs konusunda çok duyarlı ve hassas olması gerektiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Bizzat gördük ve yaşadık. Kendimize karşı duyarsız olursak bu illete yakalandığımızda çok çaresiz kalabiliyorsunuz. Özellikle sizi sevenlere çok büyük acılar yaşatıyorsunuz. Şu an yaşadığım son 20 günün kabusunu, ızdırabını anlatmaya kelimeler yetmez."

"Korkunç bir süreç yaşadım"

Facetime aracılığıyla AA muhabirine konuşan Işıl Ezgi Çelik Mathur da korkunç bir süreç yaşadığını ama şu an daha iyi olduğunu ifade etti.

Tedavisinin evinde devam ettiğini dile getiren Mathur, şöyle devam etti:

"Sezeryanla doğum yapmaya karar vermiştim. Ondan 3 gün önce test yaptırdım, aynı gün semptomlarım başladı. Testim de pozitif çıkınca hastaneye kaldırıldım. 6-7 günde ağrı iyice arttı. Dolayısıyla doğum da ertelendi 2 hafta kadar. 2 hafta sonunda tekrar test yaptırdık fakat yine pozitif çıktı. Mecburen doğuma gittik. Geç olmaya başlamıştı bebek için. Doğumdan sonra da yine pozitif olduğum için hastanede karantinada kalmak zorunda kaldım bebekle birlikte. Biraz zor geçti o yüzden ilk günlerimiz. Şimdi de evde karantina altındayız.

9 ay boyunca evde kendimi karantinaya aldım hamile olduğum için. Ancak hala nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde virüse maruz kaldım. Dolayısıyla insanların çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Bu gerçek, insanlar çok ağır ödüyorlar bedellerini. Ben şanslıydım birçok açıdan hem semptomlarım çok ağır değildi hem de hastaneye gitme şansım vardı. Durumun ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum."



Mathur, bebeğin durumunun iyi olduğunu aktararak, "Benden geçen antikorlarla hayatına başlamış oldu. Onun bir sağlık problemi yok." dedi.

Hala pozitif olduğunu ama semptomlarının tamamen ortadan kalktığını anlatan Mathur, "İyileşme sürecindeyim. Şu an özellikle bebek bakımıyla ilgili zorluk çekiyorum ama daha iyiye gidiyor." diye konuştu.

"Eşimin babası da koronavirüs tedavisi görüyor"

Mathur, evde yardımcı olarak sadece eşinin olduğunu fakat eşinin babasının da koronavirüs tedavisi gördüğünü belirterek, ona gidip gelmek zorunda kaldığı için yanlarına çok fazla yaklaşmadığını söyledi.

Hindistan Konsolosluğunun ailesinin seyahatiyle ilgili yapıcı olduğunu dile getiren Mathur, sorunu çözeceklerini düşündüğünü, en azından annesine vize vereceklerini sözlerine ekledi.