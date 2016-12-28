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Hiranur bebeği görmeye gittiler!

AK Parti Teşkilatları, çiçeği burnunda kız babası Gaziler Mahalle Başkanı Uğur Kemaloğlu’nu tebrik etti.

Hiranur bebeği görmeye gittiler!

28 Aralık 2016 Çarşamba 11:35

 Geçtiğimiz günlerde kızı dünyaya gelen Kemaloğlu, mutlu bir günü geride bıraktı. Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Gebze ilçe Başkanı Hasan Soba, Kadın Kolları Başkanı Buket Çalışal Tatoğlu ve Gençlik Kolları başkanı Ertan Kara ve teşkilat mensupları, minik Hiranur’u görmek ve  Uğur Kemaloğlu’nu tebrik etmek için sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiler. Vekil Yaman ve İlçe Başkanı Hasan Soba’nın minik Hiranur ile yakından ilgilenmeleri dikkatlerden kaçmadı. Ziyaretten memnun kalan Uğur Kemaloğlu ise “Evimize gelerek kızımız Hiranur ve bizleri ziyaret eden Başta Kocaeli Milletvekilimiz Cemil Yaman, İlçe başkanımız Hasan Soba, Gençlik kolları başkanımız Ertan Kara , Kadın kolları başkanımız Buket Çalışal Tatoğlu, ilçe yöneticilerimize, Belediye Meclis üyelerimize ve Gençlik kolları yönetimindeki arkadaşlara Kemaloğlu Ailesi olarak bu nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederiz.”dedi. 

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