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Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosu İvana Zerec, Kocaeli'de temaslarda bulundu

Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosu İvana Zerec, Türkiye ile olan iş birliklerine yenilerini eklemek istediklerini belirtti.

Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosu İvana Zerec, Kocaeli'de temaslarda bulundu

12 Mart 2021 Cuma 10:14

- "İki ülke arasında sayısız iş birliği ve anlaşma var. Bu iş birliklerine yenilerini ekleme arzusundayız"
- "Hırvatistan'da birçok Türk yatırımcı olduğunu özellikle dile getirmek istiyorum. Kocaelili yatırımcıları Hırvatistan'a davet ediyorum"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başkonsolos Zerec ve Konsolos Vekili Vesna Fabric'i makamında konuk etti.

Ziyarette, kent ekonomisi, turizmi, üretim ve yatırım olanaklarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

- "Üretim ve yatırımlar açısından önemli bir kentiz" 

Büyükakın, iki ülke arasındaki ticari faaliyetlerin artması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi. 

Kentin sektörel anlamda birçok imkana sahip olduğunu vurgulayan Büyükakın, "Sanayinin göz bebeği Kocaeli, üretim ve yatırımlar açısından çok önemli bir kenttir. Şehrimizde 5 Teknoloji Geliştirme Bölgesi bulunuyor. Bakanlığımızın bu gibi Teknopark'lara sağladığı destek miktarı 255 milyon lirayı buldu. Kocaeli'de 129 Ar-Ge merkezi ve 18 tasarım merkezi yer alırken, bugüne kadar Bakanlığımız bu merkezlere 2 milyar 45 milyon lira destek verdi." ifadelerini kullandı.

Bilişim Vadisi'nin kent için çok değerli olduğunu belirten Büyükakın, "Kocaeli'de 122 bin vatandaşımıza istihdam sağlayan 14 Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tüm parsellerde üretime geçilmesi, istihdam sayısını 150 bine ulaştıracaktır. Bu, ülkemizin ve kentimizin büyük gücüdür." değerlendirmesinde bulundu.

- "İki ülke arasında sayısız iş birliği ve anlaşma var"

Başkonsolos Zerec de kendilerini samimi şekilde ağırlayan Büyükakın'a teşekkür etti.

Zerec, "Pandemi nedeniyle daha önce ziyaretinize gelememiştim. Şimdi sizinle bir araya gelmekten dolayı çok mutluyum. İki ülke arasında sayısız iş birliği ve anlaşma var. Bu iş birliklerine yenilerini ekleme arzusundayız. Hırvatistan'da birçok Türk yatırımcı olduğunu özellikle dile getirmek istiyorum. Kocaelili yatırımcıları Hırvatistan'a davet ediyorum." ifadelerini kullandı.




AA
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