Hisar Koleji Mehmet Akif Ersoy’u Andı

Özel Gebze Hisar Koleji öğrencileri İstiklal Marşı’nın kabulunun 97.yılını okulun Kültür Sarayında kutlayıp, Mehmet Akif Ersoy’u andılar. Ortaokul öğrencilerinin hazırlamış olduğu 6.Sınıf öğrencilerinden Hayrunnisa Keskin’nin sunduğu program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Programın açılış konuşmasını Okul Müdür’ü Aziz Temiz yaptı. Temiz; ‘Türk milleti tutsak yaşayamaz. Bir kişi, bir ocak kalsa da bağımsızlığını koruyacak; bağımsızlığının simgesi, kanımızın rengi olan bayrağını dalgalandıracak ve daima gür sesiyle İstiklal Marşı’mızı söyleyecektir’ diyip, Mehmet Akif Ersoy’un hayatında yaşadığı sıkıntılara ve sabrına değinerek konuşmasını sonlandırdı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türkçe Öğretmenlerinden Öznur Olgun yaptı.

Program okunan şiirler, Mehmet Akif Ersoy’un sözleri, oratoryo ile devam edip, İstiklal Marşının on kıtasının okunmasıyla son buldu.