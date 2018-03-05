Hisar öğrencilerinden Yeşilay etinliği

05 Mart 2018 Pazartesi 09:51
Hisar Eğitim Kurumları Yeşilay Haftasını okulun kültür sarayında 2.sınıf öğrencilerinin hazırlamış olduğu programla kutladı. Program şiir okuma, Hacivat-Karagöz gösterisi ve çeşitli drama gösterileri ile devam etti. Yeşilay Gebze şubesinden getirilen afiş ve broşürler okulun çeşitli alanlarına asılarak velilerinde bilgilendirilmesi sağlandı. Gebze Yeşilay Başkan vekili ve yönetim kurulunun katılımıyla gerçekleşen program velilerimizin de beğenisini kazandı. Okul Müdürü Aziz Temiz; zararlı maddelere karşı erken yaşta bilgilendirmenin sağlıklı bir yaşam için ne kadar önemli olduğunu vurgulayıp, programda emeği geçenlere ve katılım sağlayanlara teşekkür etti. Program 2.sınıf öğrencilerin sunduğu drama gösterisi ile son buldu.
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