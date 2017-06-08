Hisar Okulları TEOG Birincileri

Sekizinci sınıf öğrencileri Aslı Nigar Kurban, Ayşenur Aydemir, Emine İrem Yılmaz, Fatma Gül Bülbül TEOG sınavında 120 sorunun tamamını doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldular.

Bu yıl TEOG çalışmalarına daha da çok ağırlık verip geçen yıl üç olan Türkiye birincisi sayımızı bu dönem, dörde yükseltmiş olmanın verdiği gururu yaşadıklarını belirten Okul müdürü Aziz Temiz; ‘TEOG sınavında bu dönemde okulumuzdan dört Türkiye birincisi çıkması bizi oldukça gururlandırmıştır. Okulumuzda dört Türkiye birincisinin yanında beş öğrencimiz 120 soruda 119 net, beş öğrencimiz 118 net, dört öğrencimiz 117 net ve beş öğrencimiz de 116 net yaparak büyük bir başarı elde etmişlerdir. Sınava giren tüm öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik eder, emeği geçen öğretmenlerimize ve her zaman için bizlere destek olan velilerimize teşekkür ederim.’ dedi.



Aslı Nigar Kurban, Ayşenur Aydemir, Emine İrem Yılmaz, Fatma Gül Bülbül, TEOG sınavından güzel bir başarı elde ettiklerini, bu başarıda öğretmenlerinin ve ailelerinin desteğinin her şeyin üstünde olduğunu belirtip, okullarına böyle bir derece getirdikleri için çok mutlu olduklarını belirtti.