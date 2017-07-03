Hisarcıklılar Piknikte buluştu

Gebze’de faaliyet gösteren Giresun Yağlıdere Hisarcıklılar Derneği piknik şöleninde buluştu. Ramazan ayının bitmesi ve bayramın ardından Hisarcıklılar, hemşerilerini piknikte buluşturdu. Faaliyetleriyle adından sıkça söz ettiren Giresun Yağlıdere Hisarcık Köyü kültür ve yardımlaşma derneği, yaklaşık bin kişinin katıldığı etkinlikte coştular. Gönüllerince eğlenen Hisarcıklılar, çevre ilçeler de yalnız bırakmadı. Giresun iş adamları ve bürokratlar Derneği başkanı Kemal Tokmak ve yönetimi, Giresun Yağlıdere Yeşilpınar köyü dernek başkanı İsa Çınar, Gebze Beylikbagi mahalle muhtarı Cafer Demirkan, Gebze Mimar Sinan mahalle muhtarı Necati Kütük, Gebze Yavuzselim Mahallesi MHP teşkilat başkanı Ömer Kaşık, Beylik bağı mahallesi eski muhtarı Süleyman Kaşık da pikniğe katıldı.

BURS DESTEĞİ DEVAM EDECEK

Piknik de Derneğin bugünlere gelmesinde büyük katkısı olan geçmiş dernek başkanlarına söz verilip duygu ve düşünceleri alındı. Mevcut dernek başkanı Halil Gümüş yaptığı konuşmada, Birlik beraberliğin daim olması temennisinde bulunarak derneğin yaptığı faaliyetlerden bahsetti. Gümüş 30 öğrenciye burs verdiklerini, bunun seneye 35- 40 olmasını hedeflediklerini belirterek, bu konuda hemşerilerinden destek istedi.



