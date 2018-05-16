Hisar’da mezuniyet heyecanı

16 Mayıs 2018 Çarşamba 12:34
Hisar Eğitim Kurumları anasınıfı öğretmenlerinin hazırlamış olduğu öğrencilerin sunumuyla yılsonu ve mezuniyet programını gerçekleştirdi. Okulun kültür sarayında yapılan programa velilerin katılımı yoğundu. Program açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Aziz Temiz, öğrencilerin hazırladıkları programı sunmak için oldukça heyecanlı olduklarını ve emek harcadıklarını belirtip, programı hazırlayan öğretmenlere, katılımlarından dolayı velilere teşekkürlerini sundu. Program Kur-an’ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Programda çeşitli yörelere ait olan halk oyunları, şiirler, İngilizce şarkıların söylendiği koro, beden eğitim öğretmenlerinin hazırladığı jimnastik gösterisi, müzik öğretmeninin hazırlamış olduğu ritim korosu ve slayt gösterileri yer aldı. Bütün gösterilere alkışları ile eşlik eden veliler öğrencilerin heyecanına ortak oldu. İlkokula geçecek olan öğrencilerin kep töreni ile son bulan program velilerden büyük beğeni topladı.
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