Hisar’da mezuniyet heyecanı Hisar Eğitim Kurumları anasınıfı öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı. Hayatlarının ilk mezuniyetini yaşayan öğrencilerin heyecan ve mutluluğu gözlerinden okundu.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 12:34