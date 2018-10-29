Hive’de Devri Alem, Cumhuriyet Bayramı ve İsmail Kadı!

Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulduğu Hive’de zaferler Tarihimizin Belgeselini çekiyoruz. İpek Yolu’nun izinde Türkistan coğrafyasında araştırma ve belgesel çekimlerimize Hive’de devam ediyoruz. Bu coğrafyada yaşayan Türkler hep bir biri ile mücadele etmişler. Moğol imparatoru Cengizhan, bu durumdan yararlanarak Bir zamanların bilim, kültür, sanat ve İlim merkezleri olan Şark medeniyetine ev sahipliği yapan, Türk İslam medeniyeti şehirlerini yıkıp yok etmiş. Hristiyan batı dünyası bu yüzden Cengizhan’a sahip çıkarlar. Şayet Cengiz Han, Şark medeniyetine Ev sahipliği yapan bu coğrafyayı yakıp yıkmasaydı bu gün Batı dünyası Türkler tarafından fethedilirdi. Moğollar ve Cengiz han, Başkenti Hive olan Harzemşahlar ülkesini yakıp yıktıktan sonra devlet zayıflar. Oğuz boyundan gelen Selçuklular Bugün Türkmenistan sınırları içinde olan Dandanakan’da Harzemşahlarla yaptığı savaşı kazanır. Başkenti Türkmenistan’ın Merv şehrinde Büyük Selçuklu devletini kurarak 1071 Malazgirt meydan muharebesi ile Anadolu’nun kapıları Türklere açılır. Büyük Selçuklu devletine ev sahipliği yapmış Hive’de bulunmak, tarihi yerinde yaşamak insanı duygulandırıyor.

ZAMANIN DURDUĞU YAŞAYAN MÜZE

Hive’de belgesel çekme hayalimiz nihayet gerçekleşti. Koşukavak turizmin destekleri ile Tarihi Hive şehrinde gerçekleştirdiğimiz belgesel Hive’nin kültür ve medeniyet tarihimizdeki yerini gündeme getirecek. Orta Çağ Mimarisi ve Şark Kültürünü Günümüze taşıyan Hive’nin kale kapısından içeri girdikten sonra zaman duruyor. Kendinizi tarihin derinliklerinde buluyorsunuz. Minareler, camiler, kervansaraylar, Medreseler şehri Hive’de bir zamanlar Alim ve evliyaların dolaştığı sokaklarda dolaşırken heyecanlanıyor, tarihe not düşüp zamana noterlik yapmanın mutluluğunu yaşıyorsunuz.

BÜYÜKLEÇİ CASİM BEYLE GÖRÜŞTÜK

Türkiye Cumhuriyeti’nin Özbekistan’ın başkenti Taşkent’deki Büyükelçiliğini ziyaret ederek Kültür ve turizm ataşesi Casim beyle, görüşüp, bilgi aldık. Büyükelçimizle Devri Alem Belgesel TV programı olarak söyleşi yaparak, Türk-Özbek ilişkileri, Tarihi İpek Yolu çalışmaları konusunda Sayın büyükelçi önemli bilgiler verdi.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NI KUTLUYORUZ

Bugün Cumhuriyetimizin Kuruluşu’nun 95.Yıl Dönümünü kutluyoruz. 1.Dünya Savaşı sonrası ülkemizi işgale girişine Emperyalist güçlere karşı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından başlatılan Ulusal Kurutuluş Mücadelemizin zaferle taçlanması sonucu 29 Ekim 1923’de ilan edilen Cumhuriyetimizin bugün kuruluşunun 95.Yıl Dönümünü bir kez daha coşku ve sevinç içerisinde kutluyoruz. Cumhuriyetimizin 100.Yılına gidilen yolda bugün önemli bir mihenk taşı. Bu anlamlı günü Dünya’nın en büyük havalimanı olan İstanbul Yeni havalimanının açılışıyla kutlayacağız. Daha önce bu köşeden defalarca dile getirdik, bugün de yazmakta fayda görüyorum Cumhuriyet’in Kuruluşu’nda Kocaeli çok önemli bir yere sahip. Zira Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet ilan edilmeden yaklaşık 10 ay önce ilimizde hayatının tek basın toplantısını düzenlemiş, 16 Ocak 1923’de yapılan toplantıda Gazi Mustafa Kemal, Türkiye’nin yeni yönetim sisteminden söz etmiş ve Cumhuriyet’in ilanını bu önemli toplantıda dile getirmişti. Basın Onur Günü kutlanan bu önemli günde Cumhuriyet’in ilanıuna ilk Kocaeli şahitlik etmişti.

Bir kez daha tüm kalbimizle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

İSMAİL KADI’NIN ARDINDAN

Hayat çok kısa, dünya fani…Orta Asya gezimizde dün aldığım acı bir haberle çok büyük üzüntü yaşadım. 30 yıldan fazla dostluğumuz bulunan, Gebze basının değerli kalemlerinden Yeni haber Gazetesi sahibi İsmail Kadı’nın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Bir süredir tedavi gören sayın Kadı ile acı tatlı bir çok hatırayı beraber yaşadık. Yeri geldi büyük tartışmalar yaşadık, yeri geldi aynı amaç uğruna beraber mücadele ettik. Ama sayın Kadı ile ortak paydamız Gebze idi. Gebze üzerine çok fikir yorduk, kentimizin ve basınımızın gelişimi için çok mücadele ettik. Gazetecilik mesleği ne yazık ki çok vefasız bir meslek. Bir çok değerli dostu gazetecilik mesleğini yaparken tanırken, bir çoğunun ebediyete intikal etmesine şahitlik ettik. Adaşım İsmail bey Gebze için önemli bir değerdi. Ömrünü Gazeteciliğe ve kentine adamış sayın Kadı’nın vefat haberi gerçekten Gebze için çok acı bir kayıp. Merhum İsmail Kadı’ya Allah’tan rahmet dilerken, geride kalan Aile efradına ve sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyorum.