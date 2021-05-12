Hizmet-İş Sendikası Ramazan Bayramı Mesajı

Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy yaptığı açıklamada “ Tüm emekçilerin, Kocaeli halkının ve inananların Ramazan Bayramını kutluyorum. Bu mübarek günlerin ezilen, sömürülen, açlık ve savaşla yaşamaya maruz bırakılan tüm mazlum hakların kurtuluşuna vesile olmasını yüce Allah’tan diliyorum.

Dünyada ve ülkemizde devam eden Covid-19 salgını sebebi ile insanlığın ekonomik ve sosyal hayatta zor günler geçirdiği bu zamanda, kısa çalışma, ücretsiz izin ve işsiz olan binlerce emekçinin rahat edeceği günlerin gelmesini diliyoruz.

Her Ramazan ayında Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere katil İsrail tarafından yapılan saldırı ve soykırımı kınıyor, bağımsız Filistin halkının kendi topraklarında özgürce yaşamasını diliyor, Filistin halkı ile dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Özellikle başta Müslüman coğrafyalarda ve dünyanın diğer ülkelerinde açlığa, sefalete mahkum edilen, savaşlar ve baskılarla ülkelerinde zor şartlar altında yaşayan, sürgün edilen, öldürülen, aç bırakılan çocukların normal hayata döndüğü bir dünya diliyoruz.

Ramazan Bayramı öncesi Kocaeli şubemizin örgütlü olduğu başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizde maaş ve bayram paralarının ödenmesi için hassasiyet gösteren tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyor, Kocaeli halkı için salgın günlerinde bile cefakarca çalışan üyelerimizin ve tüm inananların bayramını Tekrardan kutluyorum” ifadelerini kullandı.