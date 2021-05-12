Hizmet-İş Sendikası Ramazan Bayramı Mesajı

Her Ramazan ayında Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere katil İsrail tarafından yapılan saldırı ve soykırımı kınıyor, bağımsız Filistin halkının kendi topraklarında özgürce yaşamasını diliyor, Filistin halkı ile dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Özellikle başta Müslüman coğrafyalarda ve dünyanın diğer ülkelerinde açlığa, sefalete mahkum edilen, savaşlar ve baskılarla ülkelerinde zor şartlar altında yaşayan, sürgün edilen, öldürülen, aç bırakılan çocukların normal hayata döndüğü bir dünya diliyoruz.
Ramazan Bayramı öncesi Kocaeli şubemizin örgütlü olduğu başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizde maaş ve bayram paralarının ödenmesi için hassasiyet gösteren tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyor, Kocaeli halkı için salgın günlerinde bile cefakarca çalışan üyelerimizin ve tüm inananların bayramını Tekrardan kutluyorum” ifadelerini kullandı.