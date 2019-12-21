HİZMET-İŞ’TEN İŞÇİ ÇIKARMALARA TEPKİ Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris ERSOY, Darıca belediyesi şirketi Kent A.Ş çalışanı 2 işçinin işten çıkarılmasından dolayı bir açıklama yaptı.

21 Aralık 2019 Cumartesi 09:27

ERSOY; “Bu gün Darıca belediyesi şirketi Kent A.Ş’de çalışan 2 üyemizin iş akitleri her hangi bir gerekçe gösterilmeden sonlandırıldı. Sendika olarak Ülkemizde ve ilimizde bazı CHP’li belediyelerde emeği ve alınteri için çalışan işçi arkadaşlarımız işten çıkarılmaları için mücadele verirken, bu gün Darıca belediyesinde haksız ve bir gerekçe olmadan işten çıkarılan işçilerin feryadı ile sarsıldık. Kim yaparsa yapsın bu çıkarmalara asla sessiz kalmayacağız. Sayın belediye başkanının işçiler için iyi niyetini seçimden önce KHK’lılara verdiği zam uygulamasını yaparak gösterirken, bazı belediye bürokratlarının işçileri kendi emir eri, kölesi gibi görüp işleri ve emekleri ile uğraşmalarını kınıyoruz. Sayın belediye başkanının bu yapılan yanlışı düzelteceğine olan inancımızı koruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın işçi çıkarmaları ile ilgili söylemlerini tekrar hatırlatarak” Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerine ne siyaset ne adalet ne de hizmet bina edilemez. Son aylarda bazı belediyelerimizde yaşanan hadiseleri üzüntü ile takip ediyoruz” söylemleri hala tazeliğini korurken, sayın Cumhurbaşkanımızın partisine mensup bir belediyede, haksız yere işçilerin işten atılmasını anlamak mümkün değildir. İşten çıkarılan arkadaşlarınızın yanlarında olduğumuzu, bundan sonrada kim yaparsa yapsın işçilerin alınteri ve emeği yok sayılıp işlerinden çıkarılmalarına karşı hukuki ve kanuni mücadelemizi sürdüreceğimizi ifade ediyoruz.” Dedi.