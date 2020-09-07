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Hizmet veriyor ama yeri bilinmiyor!

Gebze seyahat kartları ofisi, tabelasının olmaması ile dikkat çekiyor. Vatandaşlar, 2018 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak hizmete sunulan ofisin yerini bilmediklerini ve tabelasının olması gerektiğini söylüyor.

Hizmet veriyor ama yeri bilinmiyor!

07 Eylül 2020 Pazartesi 11:52

Gebze bölgesi; sanayi bölgesi olması, Asya ve Avrupa kıtası arasında geçiş güzergâhında bulunması gibi nedenlere bağlı olarak yoğun bir nüfusa sahip. Sahip olduğu nüfus kadar günlük ağırladığı insan sayısı da oldukça fazla. Yoğun kalabalığın gideceği yerlere ulaşmasında toplu taşımalar çok önemli bir yere sahip. Toplu taşıtlarda kullanılan seyahat kartlarının önemi, pandemi döneminde artmış durumda. Toplu taşıma kartlarını vizeleterek kullanım süresini uzatmak isteyen ya da yeni kart çıkartmak isteyenler bu işlemi Gebze meydanında bulunan seyahat kartları ofisinde yaptırabiliyor. Gebze seyahat kartları ofisi, 2018 yılında hizmet vermeye başladı fakat bu ofisin yerini bilmediğini dile getiren vatandaşların sayısı oldukça fazla. Gebzeli vatandaşlar, ihtiyaç duydukları bu ofisin bir tabelasının olmaması sebebi ile sıkıntı yaşadıklarını ifade ediyor. Vatandaşlar, bu ofise evlenmek isteyen çiftlerin nikâh tarihi almak için, farklı şehirlere gitmek isteyenlerin bilet almak için geldiğine şahit olduklarını belirtti. Gebzeliler, yetkililerden seyahat kartları ofisine tabela asılmasını talep ediyor.  Ofis girişindeki taş döşemelerin sökülmüş olması ve bakımsız görüntüsü de yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini düşündürüyor.


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