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“Hizmetlerimiz artarak devam edecek”

Kocaeli'nin süren tüm projeleri bildiğini ifade eden Büyükakın, “Bu kente hizmet etmek açısından kenti tanımak insanlar için önemli bir imkandır. Hizmetlerimiz artarak devam edecek” dedi.

'Hizmetlerimiz artarak devam edecek”

05 Ocak 2019 Cumartesi 08:02

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AK Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi’ni ziyaret etti. İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube Başkanı Feyzi Utaş, yönetim kurulu ve istişare kurulu üyeleri ziyarette hazır bulundu.

Konuşmasında İlim Yayma Cemiyeti’nin pek çok devlet adamının yetişmesine katkısı olduğunu belirten Büyükakın, “Üniversite eğitimi sürdüren öğrenciler yurtlarda kalmayı tercih ediyor. Özellikle üniversite eğitimi sırasında öğrencilere huzurlu ve güvenli bir yuva olanağı sunan İlim Yayma yurtlarının verdiği hizmetler ortada. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin iyi bir şekilde yetişmesine büyük önem veriyoruz. Bu anlamda önümüzdeki dönemde de gençlerimiz için projelerimiz olacak” ifadelerine yer verdi.

BU KENTİ İYİ TANIMAK GEREKİYOR

Kocaeli’nin en iyi hizmetleri almaya layık bir kent olduğunu da kaydeden Büyükakın, hızla değişen dünyada belediyecilik anlamında da büyük değişimler yaşandığını söyledi. Son 15 yılda büyük bir değişim yaşandığını belirten Büyükakın, “Bu şehir bundan 15 yıl önce gri, deniz kirliliğinden dolayı da kokan bir şehirdi. Şimdi 5 tane mavi bayraklı plajı olan bir şehre dönüştü. Bu hizmetleri yapabilmek için, bu kenti iyi tanımak gerekiyor. Uzun yıllar bu kentte yöneticilik yaptım. Hizmetlerimiz artarak devam edecek” diye konuştu.

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