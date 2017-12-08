H.Kübra Tongar Gebze’ye geliyor

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Hatice Kübra Tongar Gebzeliler için “Bağırmayan Anneler” konulu bir konferans verecek.

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Hatice Kübra Tongar Gebzeliler için “Bağırmayan Anneler” konulu bir konferans verecek. Gebze Belediyesi ve TÜGVA işbirliğinde gerçekleşecek programda Tongar, çocuk yetiştirmede doğru iletişimin önemini Gebzeli ailelerle paylaşacak. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunun kültür merkezi salonunda gerçekleşecek olan konferans 11 Aralık Pazartesi günü saat 19:00’da başlayacak. Katılımın ücretsiz olduğu programa tüm Gebzeliler davetli.