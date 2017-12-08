banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

H.Kübra Tongar Gebze’ye geliyor

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Hatice Kübra Tongar Gebzeliler için “Bağırmayan Anneler” konulu bir konferans verecek.

H.Kübra Tongar Gebze'ye geliyor

08 Aralık 2017 Cuma 11:57

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Hatice Kübra Tongar Gebzeliler için  “Bağırmayan Anneler” konulu bir konferans verecek. Gebze Belediyesi ve TÜGVA işbirliğinde gerçekleşecek programda Tongar, çocuk yetiştirmede doğru iletişimin önemini Gebzeli ailelerle paylaşacak. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunun kültür merkezi salonunda gerçekleşecek olan konferans 11 Aralık Pazartesi günü saat 19:00’da başlayacak. Katılımın ücretsiz olduğu programa tüm Gebzeliler davetli.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dev Tesis Hızlı Yükseliyor Dev Tesis Hızlı Yükseliyor
macera ve aksiyon parkı testi macera ve aksiyon parkı testi
motosiklet sürücüsü yaralandı motosiklet sürücüsü yaralandı
Sıla-i Rahim Kültürü ve Giresun Sıla-i Rahim Kültürü ve Giresun
Ünlü Oyuncu Diziye Gerimi Dönüyor? Ünlü Oyuncu Diziye Gerimi Dönüyor?
Demirtürk Balkan Şampiyonu oldu Demirtürk Balkan Şampiyonu oldu
Yukarı Çık

banner330

Dev Tesis Hızlı Yükseliyor
Kocaeli’nin en büyük kültür merkezi olan, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi hızlı yükseliyor.

Haberi Oku