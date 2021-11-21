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Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Baştan Aşağı Yenileniyor

Pazar Büyükşehir tarafından Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde yapılacak üstyapı çalışmasıyla 2x2 olmak üzere dört şeride çıkarılıp, duble yol olacak

Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Baştan Aşağı Yenileniyor

21 Kasım 2021 Pazar 12:15

 

 

 

Yuvacık Barajına ulaşımın sağlandığı, hafta sonlarında yoğun güzergahlardan biri olan Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesinin duble yol yapılması için üstyapı çalışmalarına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlandı. Dere ıslahı için kazı çalışmalarına başlanan 2,5 kilometre uzunluktaki cadde, 2 gidiş 2 geliş olmak üzere dört şeride çıkarılacak.

 

KAVŞAK VE DERE ISLAH ÇALIŞMALARI

Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde üstyapı çalışmalarına başlayacak Büyükşehir Belediyesi dört şerite çıkaracağı caddede 2 kavşak, dere ıslahı ve aydınlatma çalışmaları ile baştan aşağı yenileme yapacak.

 

ÜSTYAPI BAŞTAN AŞAĞI YENİLENECEK

Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde 10 bin 250 metreküp yarma kazısı, 4 bin metreküpte eski yolun asfaltının kazınması yapılacak. Caddede 3 adet menfez yapılacak ve 10 bin metreküp taş duvar 12 bin 750 metrekare parke, 16 bin 500 metre de bordür imalatları yapılacak. Baştan aşağı üstyapısı yenilerek dört şerite çıkarılacak Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde, 17 bin ton plent miks temel, 9 bin 375 ton binder asfalt, 6 bin 250 tonda aşınma asfaltı serimi yapılacak.

 









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