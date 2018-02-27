Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Belediyesi tarafından Hocalı’da katledilen 613 Azerbaycan Türkü’nün anısına inşa edilen Hocalı Anıtı için Kocaeli’ye gelen Azeri heyeti makamında ağırladı. Hocalı katliamın 26. yılı nedeniyle yaşanan bu vahşeti bir kez daha lanetleyen Karaosmanoğlu, “Tek millet iki devlet olarak bizler daha güçlü olacağız. Bir daha bu gibi acı olayların yaşanmaması için hep birlikte çok çalışacağız ve daha güçlü olacağız. Hocalı katliamını unutmadık, unutturmayacağız” dedi.





“BİRLİK VE BERABER İÇERİSİNDE OLMALIYIZ”

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında Ermeniler tarafından katledilen 613 Azerbaycan vatandaşı rahmetle andığını ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “Tarihin tekerrür etmemesi için bizler üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Birlik ve beraber içerisinde olmalı ve her alanda gücümüze güç katacak çalışmaları ortaya koymalıyız” ifadelerini sarf etti. Ziyarette Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Bilal Dündar, Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Büyükşehri Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal ve Azeri belediye başkanları da yer alırken, Hocalı’da katledilen Azerbaycan vatandaşları için Kocaeli genelinde yapılan parklar başta olmak her türlü sosyal içerikli çalışmalar için Azeri heyet Başkan Karaosmanoğlu’na teşekkür etti.





PAŞAYEVA, “AFRİN’DEKİ ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUM”