Hollanda’nın tavrını unutmayalım!

Türkiye önemli günleri yaşamaya devam ediyor. Almanya’dan sonra Hollanda’da Türkiye karşı hasmane tavır de davranışlara kalkıştı.

Hollanda’nın ve Almanya’nın Türkiye’ye karşı takındığı hasmane tutum çok üzücü. Türkiye önemli ve tarihi günler yaşıyoruz. Bu önemli ve tarihi günleri bizde Belgeselci ve gazeteci olarak günü gününe not ediyoruz.

Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın Kocaeli‘deki Açılış bayramı yoğun gündemin yaşandığı günlere rastlaması önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu mitingde çok önemli mesajlar vereceğine inanıyorum. Gazetemiz erken baskıya girdiği için makalemi daha önce kale alıp sizlerle paylaşıyorum. Sakarya Meydan muharebesinin yapıldığı yerlerde belgesel çekimleriyle ilgili çalışmamız ve Hollandayla ilgili daha önce yaptığım araştırmaları sizlerle paylaşırken, sayın Erdoğan’ın Kocaeli’de yapacağı mitingi takip ederek yarın da sayın Erdoğan’ın mitingiyle ilgili bu köşede notları sizlerle paylaşmak istiyorum.

HOLLANDA’NIN GERÇEK NİYETİ

Hollanda'nın Türkiye'ye karşı takındığı düşmanca tavrı Viyana bozgunumdan sonra Avrupalıları durdurduğunuz Sakarya meydan muharebelerinin geçtiği Polatlı ve Haymanada belgesel çekimleri yaparken takip ettim. Tarih’den bir kez daha ders ve ibret aldım.

Avrupa hiç bir zaman Türkleri dost görmedi. Türkiye gerek emek ve iş gücü ve gerekse ticari olarak sömürülmesi gereken yer gördüler Avrupa'da yaşayan Türklere en temel insan Hakkı ve özgürlüğü bile çok görüp vermediler. Bu güne kadar başta Almanya olmak üzere Hollanda. İngiltere ve bir çık Avrupa ülkesine giderek belgesel Çek'imi yapıp konferanslar verdim

Son olarak Hollanda'ya 2011 yılında Türk kültür günleri festivali organize eden Türk. İslam Kültür merkezlerinin daveti ile gitmiş yaptığım araştırmaları uzun bir yazı serisi olarak. www.gebzegazetesi.com ve www.belgeselyayincilik.com sitelerinde yazıp Devri Alem belgesel TV programı olarak bir çok TV Kanalında yayınlamıştım

2012 yılında Dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül Osmanlı- Hollanda ilişkilerinin 400. Yıl dönümü dolayısı ile Hollanda’da düzenlenen törenle ilgilide bir yazı kaleme alarak tarihe not düşmüştüm. Tarihler 12 mart 2017 Hollanda, Türk Bakanlar Sayın Çavuşoğlu ile Sayın Kaya’yı Hollanda'ya sokmayarak Türkiye'ye karşı ezeli ve enedi sürecek düşmanlıklarını gösterdiler. Hollanda ve Almanya'nın yaptıklarını hiç unutmamak ve her zaman hatırlayarak Avrupa-Türk ilişkilerinden sürekli ders ve ibret almak gerekiyor.

SAKARYA MEYDAN MUHAREBELERİ

Ankara Polatlı ve Haymanada Sakarya meydan muharebelerinin geçtiği bölgelerde Belgesel çekimlerimize mangal dağında 42.gönüllü Giresun alayı komutanı şehit binbaşı Hüseyin Avni bey ve şehitler için fidan diktik.

Sabah erkenden Eski Polatlı köyü şehitliğinden Suriyeli gençlerle birlikte fidan dikimden sonra, Mustafa Kemal Atatürk'ün atından düşerek yaralandığı ve Gazi'leri gönünün kutlanmasına vesile olan Gazi dağı şehitliğini çıktık. Tarihi eserler ve balıklı gölü ile ünlü Ilıca köyünde belgesel çekerek, Mangal dağına gitmek üzere yola geçtik.

Ankara Orman bölge müdürü Mustafa beyin çok özel gayretleri ve Ankara Giresun platformu Başkanı Ahmet Temür beyin fedakar çalışmaları ile yapılan fidan dikme töreni çok güzel geçti. Yapılan konuşmalardan sonra projenin fikir babası olarak bize de söz verildi.

Şehitler için bir fidanda siz dikin kampanyası ile başlatılan çalışma, tüm Türkiye çapına yayılmalı şehitler fidanda yaşatılmalı, Türkiye'nin tüm illerinin STK’ları Sakarya meydan muharebesinin yapıldığı bölgelerde fidanlar dikmelidir önerisinde bulunduk. Her bakımdan verimli ve Önemli araştırmalar yaparak Belgesel çekimlerimizi tamamlayarak Gebze'ye geldik.

Evet yoğun bir hafta sonunu önemli araştırma ve bilgilerle geride bıraktık. Bu bilgileri sizinle paylaşma imkanım oldu. Tarihi unutmadan ders ve ibret almak gerekiyor. Tarihten ders ve ibret alınırsa tekerrür etmez.