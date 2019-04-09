Honda, Civic’le veda ediyor!

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu kararın, küresel otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyon alanında yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelere bağlı olarak uygun üretim kapasitesinin sağlanması gerekliliği nedeniyle alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

MOTOSİKLET ÜRETİMİ ETKİNLENMEYECEK

"Türkiye'deki otomobil üretim faaliyetlerini 22 yıldır başarıyla sürdüren Honda Türkiye, bu dönemde tüm hedeflerine ulaşmış olmaktan gurur duymaktadır. Honda’nın Türkiye’de son birkaç yılda ortaya koyduğu etkileyici performans, şirketin Türkiye piyasasına duyduğu büyük güvenin en önemli kanıtıdır. Bu nedenle Honda Türkiye, satış ve satış sonrası operasyonlarını müşterilerine sunduğu yüksek hizmet kalitesiyle 2021 yılından sonraki dönemde de sürdürecektir. Bu doğrultuda, Türkiye’de araç ithalatı ve dağıtımını içeren otomobil operasyonları kesintisiz olarak devam edecektir. Honda Motosiklet operasyonları bu karardan etkilenmeyecektir."

ARAÇ ÜRETİMİMİZİN % 2.4’ÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORDU

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura hızla değişen piyasa dinamikleri ve teknolojik gelişmelere öncülük etme ihtiyacının farkında olduklarını vurgulayarak, "Bu durum, Türkiye’deki otomobil üretim operasyonumuzu da kaçınılmaz olarak etkiliyor" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’de neredeyse tamamı yabancı ortaklı 15 otomotiv üreticisi arasında yer alan Honda, 2018'de 1.03 milyon adet olan ulusal otomobil üretiminin yüzde 3.7’sini, 1.59 milyon adet olan toplam araç üretiminin ise yüzde 2.4’ünü gerçekleştirdi.

İNGİLTERE İLE GÜMRÜK ANLAŞMASI ETKİLİ OLDU

Honda’nın Türkiye üretiminden vazgeçip. Japonya’da gerçekleştirdiği üretimlerine öncülük vermesinin sebebi olarak geçtiğimiz Şubat başında Japonya ve İngiltere arasında yürürlüğe giren yeni ekonomik işbirliği anlaşmasının etkili olduğu belirtiliyor. Yapılan anlaşmaya göre; İngiltere, Japonya’da üretilen otomobillerin İngiltere’ye ithalindeki %10 gümrük vergisini 10 yıl içinde kaldıracak. Bu da Honda’nın AB pazarı ve İngiltere için Japonya’da yapacağı üretimi daha rekabetçi hale getiriyor. BU sebeple Türkiye üretimlerini kaldırmak firmayı çok daha avantajlı ve rekabet edebilen bir firma bir durumuna getiriyor.

ELEKTRİK ENERJİLİ OTOMOBİLLER ÜRETİLECEK

Yıllık 50,000 adet otomobil üretim kapasitesi, 770 nitelikli mühendis ve işçi kadrosu, 2018 yılında yaptığı 38,000 adetlik Honda Civic Sedan üretimi ile otomotiv sanayimizin ve ihracatımızın önemli bir merkezi haline gelen Honda, 2021 yılından sonra yeni üretim politikasını elektrik motorlu araçlar yönünde oluşturma kararı aldı. Honda, 2030 yılından itibaren üretiminin 2/3 ü elektrik enerjisi kullanan otomobiller olacak.