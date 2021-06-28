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Hoodıe Nedir?

Hoodıe bizde kapüşonlu sweatşört diye bilinmektedir. Genelde iki ya da üç iplikle üretilen bir spor giysidir. Pamuklu veya pamuklu polyester den üretilen baş tarafında kapüşon adı verilen şapkası bulunur. Genelde kapüşon kısmı ip ile çevrili olur boyun kısmından çıkan bu iplerle sıkıca bağlanabilir. Genelde herkes bu ipleri aksesuar olarak kullanır. Hoodie’lerin ön kısmında bir cep bulunmaktadır.

Hoodıe Nedir?

28 Haziran 2021 Pazartesi 21:30

Bazı modellerde iki tarafta da ayrı ayrı cepler bulunabilir. Hoodie modellerinin kolları ve etek kısmı kaşkorse kumaş kullanılarak esnek ve lastikli bir model olarak üretilir. Bazı modellerde fermuar detayı da kullanılır. Fermuarlı modelleri hırka gibi de kullanılır. Sweatshirtlerle farkı, sweatlerde kapüşon ve cep bulunmaz. Kumaşlarında ki kalınlık bel ve de bilek kısımlarıyla aynıdır.

Hoodie Nerelerde Kullanılır?

En çok günlük hayatta kullanılan hoodie özellikle gençler arasında çok beğenilen bir modeldir. Ve tabi ki kendini genç hissedenler arasında da çok tercih ediliyor. Mevsimlik olanlar dışında daha kalın ve polar lı olan kışlık modelleri de bulunur. Serin havalar da yürüyüş yaparken veya bir orman gezintisinde çok rahat kullanılan şık modeller iyi bir tercih olacaktır. https://www.dagi.com.tr/erkek-rahat-giyim-sweatshirt-modelleri sayfasını ziyaret ederek satın alabilirsiniz.

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