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Hoş geldin Ya Şehri Ramazan!

Mübarek Ramazan ayı geldi. Zaman ne de hızlı geçiyor. Daha dün diyeceğimiz bir zaman diliminde oruç tutup, Bayram coşkusunu yaşamıştık.

Hoş geldin Ya Şehri Ramazan!

27 Mayıs 2017 Cumartesi 09:55

İSMAİL KAHRAMAN/MAKALE

Yeniden Ramazan-ı Şerif geldi. Bir yılı içerisinde çok önemli olaylar yaşadık. Hain darbe girişimleri gördük, Türkiye’yi yok etmek isteyen terör örgütleri adeta topyekûn saldırıya geçti. Dost ve müttefik bildiğimiz ülkeler bizi arkadan hançerlediler. Bir yıl içerisinde yaşadığımız olaylar filmlere, belgesellere ve kitaplara sığmayacak kadar büyüklükte. Yaşanan bu olayları hiçbir zaman unutmamalı ve unutturmamalıyız. Öncelikle mübarek Ramazan-ı Şerife hoş geldin derken, Ramazan  ayının yüzü suyu hürmetine Yüce yaradan ülkemizi, milletimizi ve İslam coğrafyasını her türlü felaket, bela ve terör salsdırından korusun. 

RAMAZAN-I ŞERİF COŞKUSU
Ramazan-ı Şerif bu yıl Mayıs sonu, Haziran Ayı içerisine denk geliyor. Benim Gebze’de ilk oruç tuttuğum yılın sene-i devriyesi. Demek ki 36 yıl önce Gebze’de ilk Haziran ayında orucumu tutmuşum, Gebze’ye geleli 36 yılı geride bırakmışız. 36 yıl içinde neler gördük, neler yaşadık. Bunların tümünü makale sayfamda görebilirsiniz. Yaşadığımızın tüm olayları her gün değerlendirip, tarihe not düşüp, zamana noterlik yaparken, arşivlerimizde topluyoruz. İnşallah bu Ramazanı huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşar ve idrak ederiz. 

RAMAZAN KÜLTÜRÜ
11 Ayın sultanı mübarek Ramazan ayı dün akşam kıldığımız  teravih namazı  ve gece kalktığımız sahurla  başladı. Ramazan ayı sadece oruç İbadetinin yerine  getirildiği ay değil başlı başına  bir kültür, medeniyet ve tarihin yaşanması ve yaşatılması demek. Ramazan  kültürünü doya doya yaşamak için  mübarek Ramazan ayına  hazırlık yaptık mı ?
 Ramazan ayı sadece İslamiyet’in 5 temel şartından birisi olan oruç tutulan dini bir ibadetin  ifade edildiği ay değil,  fakirlere fitre ve zekatların verildiği   sosyal  bir olaydır. “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir” Hadisi şerifi ile “Tok olan acın halinden anlamaz” ata  sözümüz; anlamını  Ramazan ayında  tutulan oruçta bulmakta.
 Orucun nefis terbiyesi, insan İradesinin kuvvetlenmesi ve en önemlisi aç olan insanların  halini anlamak için  önemli bir fırsattır. Gösteriş ve israfa kaçmadan  verilen  toplu iftar yemekleri ve  fakirlere  erzak dağıtımı aç olan insanlara karşı  dini bir  görevdir. Bu dini ve toplumsal görev acaba ne kadar yapılıyor?
 Huzur, Bereket ve sağlık ayı  olan Ramazan´da verilen  gösterişli  iftar  yemeklerinde fakirin hakkı olan yemekler  zenginlere  verilmesi üzücü. Dini bir İbadet  olan iftar yemeklerine  gösteriş için  büyük paraların  harcanması  israftır. Gebze’de sayıları  hızla  artan  çok sayıda  insanın  kuru ekmek ve çorba ile iftar açtığını unutmamak gerekiyor.

GÖSTERİŞ İÇİN İFTAR YEMEKLERİ VERİLMEMELİ
Gösteriş için verilen iftar yemeklerinde milyarlarca  lira  para harcayanlar   fakirler için acaba kaç lira  harcıyor?. Bir dilim ekmeğe bile  muhtaç insanların bulunduğu Gebze’de  fakirler neden  unutuluyor? Fakirlerin  Ramazan ayını huzurlu geçirmesi için, kurum ve kuruluşlara büyük görev düşüyor. Dini ve milli görevimizi acaba ne kadar  yapabiliyoruz?Fak-Fuk -Fon olarak bildiğimiz  Kaymakamlık bünyesindeki   Gebze Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na Gebzeli  binlerce  fakir ailenin kaydı var. Her gün Kaymakamlık binası bir çok fakir insanın  istekleri ile  çınlıyor. Fakirler devlet kapısından yardım isterken  zenginlerin  gösterişli iftar sofralarında israf derecesinde para harcaması  hem  dini ve hem de  ahlaki geleneğimize  uymuyor.

BİNLERCE FAKİR İNSAN VAR
Gösterişli iftar yemeği  veren kurum ve kuruluşlara bir çağrımız var. Gelin bu Ramazan ayında iftar yemeği paralarını  Kaymakamlık  bünyesindeki  Sosyal Yardımlaşma  ve Dayanışma Vakfına verelim.  Gayri resmi rakamlara göre Gebze’de binlerce fakir insan buluyor. Unutmayalım ki bu fakirler  bizlerden  yardım  bekliyor. Ramazan  ayı Toplumu   bir biri ile  kaynaştıran çok önemli  sosyal bir olay. Ramazan ayını en güzel şekilde yaşayalım. Unutmayalım ki Ramazan fakirlerin hatırlandığı bir aydır. Kendi kendimize soralım, Ramazan ayında Fakirler için  ne tür yardım yapacağız sorusuna  cevap arayarak hep birlikte  Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan diyelim.

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